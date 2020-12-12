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«Чайка» не признала факт договорного матча с «Армавиром»

сегодня, 11:43

«Чайка» выступила с заявлением по поводу решения КДК РФС признать матч команды Кубка России-2018/19 против «Армавира» (2:0) договорным.

Напомним, что РФС пожизненно отстранил от футбола главного арбитра встречи Максима Матюнина и спортивного директора «Чайки» Олега Баяна.

Матч «Чайка» — «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статус «договорного». Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счете 2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча.

Договорной матч предполагает договоренность его участников о заранее определенном результате, чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере встречи некорректно.

Клуб убежден, что итоги КДК РФС, на заседании которого со стороны «Чайки» приведен ряд доводов, не принятых во внимание, не должны перечеркивать многолетний добросовестный труд коллектива, благодаря которому частный клуб за несколько лет проделал путь из любительской лиги в ФНЛ.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:22
Всё правильно, доказать ничего нельзя.
shlomo
shlomo ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 11:48
Добра и Вам!...если не ошибаюсь месяца четыре назад был ответ на идентичный вопрос......а так, благодарю Вас что разъяснили....буду знать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:46
Теперь поздняк метаЦЦа...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:46
А кто признаёт
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