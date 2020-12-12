«Чайка» не признала факт договорного матча с «Армавиром»

«Чайка» выступила с заявлением по поводу решения КДК РФС признать матч команды Кубка России-2018/19 против «Армавира» (2:0) договорным.

Напомним, что РФС пожизненно отстранил от футбола главного арбитра встречи Максима Матюнина и спортивного директора «Чайки» Олега Баяна.

Матч «Чайка» — «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статус «договорного». Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС , не носили ключевого характера и допущены при счете 2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча.

Договорной матч предполагает договоренность его участников о заранее определенном результате, чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере встречи некорректно.