РФС раскрыл два договорных матча. Не обошлось без пожизненных дисквалификаций

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вчера, 22:00

Но если бы не букмекеры, то спустили дела на тормозах?

Когда «Чайка» впервые фигурировала в деле о договорной игре?

Клуб частный, владелец строит небольшую академию. Но чиновники сообщили, что «Чайка» ходила за грантами от ростовской области. Хотя объем выплат – 15 млн рублей, не сравнить с тем, как поддерживают «Ростов» (525 миллионов). И Басте на СКА выдали чуть больше, 17 млн рублей.

Частный клуб, который просит субсидии у государства – классика российского футбола. А еще в «Чайке» раньше не все были честными. В прошлом году директор «Урожая» (бывшая «Кубань») предложил игрокам «Черноморца» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой».

Сражались за выход в ФНЛ , пытался навредить конкуренту. В результате обвиняемые, по версии следствия, подумали, что проще взять деньги за поражение, чем корячится и побеждать фаворита. Глава КДК Григорьянц сообщил, что в РФС не увидели спортивной борьбы в матче.

«Чайка» пропустила первой, но выиграла 3:1. По версии КДК , игроков «Черноморца» перекупили. Дисквалификации на год получил гендиректор «Урожая» и тренер «Черноморца». Строже всех наказали троих игроков, отлучили на три года каждого. В МВД впервые возбудили уголовное дело после подобного скандала.

Статья серьезная, хотя никто не мешает судье наказать обвиняемых штрафами в 500 тысяч рублей. Посмотрим на окончательный вердикт, но сам договорняк признали в РФС , что важно и уникально. Но есть в деле одна странность — не назвали заказчика.

Тайная третья сторона подкупила троих игроков «Черноморца», чтобы слили игру именно «Чайке»? Есть ведь запись перепалки в раздевалке после матча – не все футболисты «Черноморца» знали о сговоре, были стычки и словесные оскорбления. Но это лишь первый скандал, не последний.

Без заявлений букмекеров в полицию о скандалах забыли бы?

Комично, что дело о договорном матче «Черноморца» и «Чайки» возбудили после криков человека, который не смог устроить сговор. ПФЛ настолько сказочный турнир, что менеджер клуба, по версии РФС , сам хотел купить соперников конкурента, а потом возмутился, что защитников перекупили.

Но через этот случай вышли на еще два. А именно игру в Кубке России «Чайки» и «Армавира» и матч ПФЛ «Чайки» и «Дружбы» из Майкопа. Обыски в офисе ростовчан провели в ходе досудебной проверки, а заявления, похоже, писали представители букмекерских контор. Причем новые обвинения серьезнее, речь не о 2 млн рублей.

По информации газеты «Коммерсант», конторы собрали информацию о ставках на странные матчи в размере 60 млн рублей. Ставили так, что коэффициенты были высокими, доход достиг 350 млн рублей. А это уже годовой бюджет клуба ФНЛ , причем далеко не последнего.

Например, расходы московского «Торпедо» за прошлый сезон – 293 млн рублей. Разумеется, букмекеры заметили нестыковки. И службы безопасности контор могли выйти на игроков отдельных клубов. Тянешь за ниточку – распутываешь клубок. Было бы желание, и сговор не утаить.

В РФС официально сообщили о пожизненных дисквалификациях бывшему директору «Чайки» Баяну и арбитру игры с «Армавиром» Максиму Матюнину (не путайте с Алексеем, что в РПЛ ). Результат матча аннулирован, «Чайке» присудили 0:3. И по одной из версий, 200 тысяч рублей перевели прямо на карточку девушки рефери. Да уж…

Народ думает, что частный капитал спасет российский футбол?

Кто должен финансировать региональные клубы? В опросе читателей победил с 54% вариант «частный бизнес». После этого случая уверены, что частные клубы в российских реалиях спасут? Впрочем, понятно ведь, что не только к бывшему директору «Чайки» стоило присмотреться.

Хорошо, что хитрые дельцы не учитывают серьезного заинтересованного игрока – букмекеров. Какой им резон быть пострадавшими? Если конторы покажут в суде, что потеряли сотни миллионов рублей из-за договорняков в Кубке или в ПФЛ , то вряд ли участники сговоров отделаются штрафами.

Статья уголовная, можно качать в сторону преступного сговора. Противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. И хотя адвокат арбитра Матюнина заявил, что его клиент свидетель по делу, пожизненная дисквалификация РФС плохо сочетается с версией.

Букмекеры законно ставят на место любителей легкой наживы? Если да, то это хороший пример. И не конец истории. Арбитра матча «Чайки» и «Дружбы» допрашивают, результат расследования РФС будет оглашен позже. А тот же Баян из «Чайки» уже имел дисквалификацию на два года за игру на тотализаторе.

Говорят, что ставил на матчи РПЛ . Интересно, о каких суммах речь? Если о миллионах, то стоит расследовать странные игры и на высоком уровне. Вряд ли человек, который хотел заработать в ПФЛ , просто так тратил деньги на поединки РПЛ . Но это работа следователей.

Не пора ли рассмотреть подвиги одиозных арбитров уровня РПЛ ?

До этого были мягкие отстранения директора, тренера и футболистов. И не было ответа на забавный вопрос. Если директор «Чайки» заслужил пожизненную дисквалификацию, то может ли суд поверить, что действовал сам? Почему не задают вопросы остальным? Уже три скандала за короткое время.

Команду допустили до ФНЛ , хотя один из матчей в РФС назвали договорным. Помним о презумпции невиновности конкретных людей, но адвокат рефери Матюнина в сердцах заявил, что в «Чайке» «судили, наверное, человек сто». Впрочем, эти птицы пока низко летают, а есть орлы — арбитры РПЛ с их приключениями.

Пора перейти от травоядных детекторов лжи к заявлениям хищных клубов и букмекеров в полицию. Следователи ведут три дела, если добавить парочку из ФНЛ и РПЛ – футбол станет чище. Ведь если обманы на сумму в 350 млн рублей, то дело серьезное. Точно кидали ставки по разным конторам, многие пострадали.

Нельзя замалчивать и прощать, ведь чем реже будут ловить на договорняках – тем сильнее те расплодятся. Причем если немцы или итальянцы в аналогичных историях прикрывались «черным тотализатором», то в России намекают на мошенничество отдельных лиц.

По версии следствия, платили названным КДК игрокам и арбитрам, которых в РФС быстро дисквалифицировали. Но поскольку обычный суд медленнее, чем футбольный КДК , то позже ждем вердиктов после уголовных разбирательств. Вряд ли будут тюремные заключения, но условный срок возможен.