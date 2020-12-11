Спортдир «Чайки» и судья Максим Матюнин пожизненно отстранены от футбола

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вчера, 16:36

КДК РФС пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитра Максима Матюнина.

Также пожизненное отстранение получил спортивный директор ФК «Чайка» Олег Баян. Причиной санкций послужило участие в договорном матче.

Было признано, что матч 1/32 финала Кубка России сезона 2018/19 «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года, носил договорной характер.

КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна.

Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда «Чайку» обвиняют в договорных матчах.