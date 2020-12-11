Спортдир «Чайки» и судья Максим Матюнин пожизненно отстранены от футбола

КДК РФС пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитра Максима Матюнина.
Также пожизненное отстранение получил спортивный директор ФК «Чайка» Олег Баян. Причиной санкций послужило участие в договорном матче.
Было признано, что матч 1/32 финала Кубка России сезона 2018/19 «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года, носил договорной характер.
КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна.
Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда «Чайку» обвиняют в договорных матчах.
Красава!!!!
Красава!!!!
А при чем здесь спортдиректор ?
Если и наказывать то хозяина клуба !
А при чем здесь спортдиректор ?
Если и наказывать то хозяина клуба !
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Кто следующий?
Кто следующий?
Почему их постепенно полиграфят и увольняют...??
Нельзя сразу всех....??
Судят отвратительно....но если попросить "судить как Зенит" - судят неплохо....))))
Если гриб червивый насквозь...зачем его класть в корзину ???...проще выбросить.....
Почему их постепенно полиграфят и увольняют...??
Нельзя сразу всех....??
Судят отвратительно....но если попросить "судить как Зенит" - судят неплохо....))))
Если гриб червивый насквозь...зачем его класть в корзину ???...проще выбросить.....
Подозрение у правоохранительных органов вызвали ставки на общую сумму 60 млн рублей, сделанные в разных концах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка». Все они сыграли, выплаты составили более 350 млн рублей.
Как было установлено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 7 июня, 13 мая, перед матчем «Чайки» и «Черноморца», гендиректор клуба Олимп — ПФЛ «Урожай» Дмитрий Градиленко дал 500 тыс рублей игрокам и главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову.
Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре. Первый тайм завершился со счетом 1:1. Но в перерыве игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от 1 до 2 млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче.
То есть одновременно имел место
1) Подкуп игроков "Черноморца" "Урожаем"
2) Подкуп игроков "Черноморца" лицами, похожими на руководителей "Чайки"
3) Махинации на букмекерских ставках
Вот что такое "Чайка"
Подозрение у правоохранительных органов вызвали ставки на общую сумму 60 млн рублей, сделанные в разных концах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка». Все они сыграли, выплаты составили более 350 млн рублей.
Как было установлено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 7 июня, 13 мая, перед матчем «Чайки» и «Черноморца», гендиректор клуба Олимп — ПФЛ «Урожай» Дмитрий Градиленко дал 500 тыс рублей игрокам и главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову.
Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре. Первый тайм завершился со счетом 1:1. Но в перерыве игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от 1 до 2 млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче.
То есть одновременно имел место
1) Подкуп игроков "Черноморца" "Урожаем"
2) Подкуп игроков "Черноморца" лицами, похожими на руководителей "Чайки"
3) Махинации на букмекерских ставках
Вот что такое "Чайка"
Вот так Матюнин судил Спартак:
4' минута встречи, Сокол жестко из-за спины наступает на ногу Соболеву. Это очевидная желтая карточка, но Матюнин пожалел игрока, так как было только начало встречи.(смотреть фото 1)
6' минута встречи, Пантелеев грубо влетает в Джикию, без намека на игру в мяч. Это неспортивное поведение и грубая игра, судья был обязан показывать ему желтую карточку.(смотреть фото 2)
9' минута встречи, Громыко жестко встречает Ларссона, это конечно не карточка, но Матюнин даже фола не углядел.(смотреть фото 3)
13' минута встречи, Лесовой играет опасно видя, что Умяров идет головой в борьбу за верховой мяч. Матюнин разобрался верно показав желтую карточку(смотреть фото 4)
15' минута встречи, Костадинов втыкается лицом в руку(трицепс) и частично в спину Умярову. Со стороны Умярова не было никакого нарушения.(смотреть фото 5)
26' минута встречи, Костадинов подкатом сзади сносит Крала, это тянуло на желтую карточку. Но Матюнин опять пожалел "Арсенал".(смотреть фото 6)
30' минута встречи, Сокол играет очень грубо и наносит сильный удар Айртону по икроножной мышце. Матюнин верно показал желтую карточку.(смотреть фото 7)
33' минута встречи, момент который не показали в крупном масштабе. Тут понадобится сразу 2 фото, на первом видно, что Ларссон выставил высоко руку, но Костадинов был в 2 метрах и прекрасно ее видел, затем сам втыкается в нее. Это было намеренное действие со стороны Костадинова, только из-за того, что он реально ударился Матюнин ему не показал карточку.(смотреть фото 8)
42' минута встречи, Пантелеев бежит за мячом, видит , что слева от него поспевает Зобинин. Пантелеев выставляет руку на уровне лица Романа, и попадает ему локтем в глаз. Матюнин верно показал желтую карточку, на красную это не тянуло.(смотреть фото 9)
54' минута встречи, Джикия и Эванс Кангва бегут за мячом, соприкасаются плечо в плечо , Эванс теряет равновесие и падает. Тут сыграли свою роль габариты, Джикия просто огромный в сравнении с Эвансом. Но, даже если бы судья расценил это как нарушение, то он бы показал Джикии желтую карточку, так как все это было почти у боковой линии и Джикию страховали Айртон и Умяров.
57' минута встречи, Пантелеев наносит удар Соболеву в область ахиллова сухожилия. Это очевидное нарушение, но Матюнин посчитал, что там было все чисто.(смотреть фото 11)
58' минута встречи, Умяров на фланге ведет борьбу с Громыко и в борьбе слегка задевает ногу игрока "Арсенала". Изначально Матюнин просто свистнул нарушение, но увидев муки Громыко показал Умярову карточку. Неверное решение, так как там даже нарушение с натяжкой.(смотреть фото 12)
61' минута встречи, Хлусевич и Соболев боролись за верховой мяч, Хлусевич выпрыгнул раньше и ударил Соболева локтем в затылок. При этом, Хлусевич так и не сыграл в мяч. Это нарушение на желтую карточку, но Матюнин нарушение то увидел спустя секунд 5. (смотреть фото 13)
62' минута встречи, Кингз Кангва наступает на стопу Соболеву в центре поля, тот падает от боли. Но Матюнин дает продолжить атаку "Спартаку". Это так же тянуло на желтую карточку, но и продолжение таки верное решение. После атаки карточку мы так и не увидели.(смотреть фото 14)
74' минута встречи, Айртон прокидывает мяч в штрафную соперника, чувствует чирк о игрока "Арсенала" и заваливается. Тут нужно было показывать желтую карточку за симуляцию. Но при всем при этом, Айртон находился в положении вне игры. (смотреть фото 15)
75' минута встречи, Зобнин в центре поля проходит Кингза Кангву но тот от бессилия цепляет его за плечо и роняет. Тут хотя бы по совокупности нарушений можно было дать карточку Кингзу. Матюнин опять пожалел "Арсенал"(смотреть фото 16)
76' минута встречи, Роман Зобнин демонстрирует честную игру. Громыко потянул мышцу и упал, ему явно было больно. При этом у "Спартака" шла очень перспективная атака, но Зобнин поступил по мужски остановив игру.(смотреть фото 17)
80' минута встречи, Урунов выходил на острую позицию с которой можно было ударить или отдать обостряющий пас, но Чаушич сзади вцепился в него обеими руками. Не понимаю как тут можно было не дать желтую карточку.(смотреть фото 18)
88' минута встречи, Айртон с левого фланга прокидывает мяч в штрафную, но его сносит Ткачев. Опять вопрос, где желтая карточка? (смотреть фото 19)
А вот так Матюнин был на ВАРе Урал -Зенит:https://www.youtube.com/watch?v=4sCBH_MC-8Q&t=126s
Вот так Матюнин судил Спартак:
4' минута встречи, Сокол жестко из-за спины наступает на ногу Соболеву. Это очевидная желтая карточка, но Матюнин пожалел игрока, так как было только начало встречи.(смотреть фото 1)
6' минута встречи, Пантелеев грубо влетает в Джикию, без намека на игру в мяч. Это неспортивное поведение и грубая игра, судья был обязан показывать ему желтую карточку.(смотреть фото 2)
9' минута встречи, Громыко жестко встречает Ларссона, это конечно не карточка, но Матюнин даже фола не углядел.(смотреть фото 3)
13' минута встречи, Лесовой играет опасно видя, что Умяров идет головой в борьбу за верховой мяч. Матюнин разобрался верно показав желтую карточку(смотреть фото 4)
15' минута встречи, Костадинов втыкается лицом в руку(трицепс) и частично в спину Умярову. Со стороны Умярова не было никакого нарушения.(смотреть фото 5)
26' минута встречи, Костадинов подкатом сзади сносит Крала, это тянуло на желтую карточку. Но Матюнин опять пожалел "Арсенал".(смотреть фото 6)
30' минута встречи, Сокол играет очень грубо и наносит сильный удар Айртону по икроножной мышце. Матюнин верно показал желтую карточку.(смотреть фото 7)
33' минута встречи, момент который не показали в крупном масштабе. Тут понадобится сразу 2 фото, на первом видно, что Ларссон выставил высоко руку, но Костадинов был в 2 метрах и прекрасно ее видел, затем сам втыкается в нее. Это было намеренное действие со стороны Костадинова, только из-за того, что он реально ударился Матюнин ему не показал карточку.(смотреть фото 8)
42' минута встречи, Пантелеев бежит за мячом, видит , что слева от него поспевает Зобинин. Пантелеев выставляет руку на уровне лица Романа, и попадает ему локтем в глаз. Матюнин верно показал желтую карточку, на красную это не тянуло.(смотреть фото 9)
54' минута встречи, Джикия и Эванс Кангва бегут за мячом, соприкасаются плечо в плечо , Эванс теряет равновесие и падает. Тут сыграли свою роль габариты, Джикия просто огромный в сравнении с Эвансом. Но, даже если бы судья расценил это как нарушение, то он бы показал Джикии желтую карточку, так как все это было почти у боковой линии и Джикию страховали Айртон и Умяров.
57' минута встречи, Пантелеев наносит удар Соболеву в область ахиллова сухожилия. Это очевидное нарушение, но Матюнин посчитал, что там было все чисто.(смотреть фото 11)
58' минута встречи, Умяров на фланге ведет борьбу с Громыко и в борьбе слегка задевает ногу игрока "Арсенала". Изначально Матюнин просто свистнул нарушение, но увидев муки Громыко показал Умярову карточку. Неверное решение, так как там даже нарушение с натяжкой.(смотреть фото 12)
61' минута встречи, Хлусевич и Соболев боролись за верховой мяч, Хлусевич выпрыгнул раньше и ударил Соболева локтем в затылок. При этом, Хлусевич так и не сыграл в мяч. Это нарушение на желтую карточку, но Матюнин нарушение то увидел спустя секунд 5. (смотреть фото 13)
62' минута встречи, Кингз Кангва наступает на стопу Соболеву в центре поля, тот падает от боли. Но Матюнин дает продолжить атаку "Спартаку". Это так же тянуло на желтую карточку, но и продолжение таки верное решение. После атаки карточку мы так и не увидели.(смотреть фото 14)
74' минута встречи, Айртон прокидывает мяч в штрафную соперника, чувствует чирк о игрока "Арсенала" и заваливается. Тут нужно было показывать желтую карточку за симуляцию. Но при всем при этом, Айртон находился в положении вне игры. (смотреть фото 15)
75' минута встречи, Зобнин в центре поля проходит Кингза Кангву но тот от бессилия цепляет его за плечо и роняет. Тут хотя бы по совокупности нарушений можно было дать карточку Кингзу. Матюнин опять пожалел "Арсенал"(смотреть фото 16)
76' минута встречи, Роман Зобнин демонстрирует честную игру. Громыко потянул мышцу и упал, ему явно было больно. При этом у "Спартака" шла очень перспективная атака, но Зобнин поступил по мужски остановив игру.(смотреть фото 17)
80' минута встречи, Урунов выходил на острую позицию с которой можно было ударить или отдать обостряющий пас, но Чаушич сзади вцепился в него обеими руками. Не понимаю как тут можно было не дать желтую карточку.(смотреть фото 18)
88' минута встречи, Айртон с левого фланга прокидывает мяч в штрафную, но его сносит Ткачев. Опять вопрос, где желтая карточка? (смотреть фото 19)
А вот так Матюнин был на ВАРе Урал -Зенит: