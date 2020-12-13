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Тедеско: «Знаю, что „Спартак“ любят не все, но такого представить не мог!»

сегодня, 13:10
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил с официальным заявлением относительно конфликта, который произошёл после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день все забывается. Но не в этот раз.

То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля.

Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 16:33
    4RT
    4RT
    сегодня в 16:29
    Может хватит трепаться и пора делом заняться?
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
    сегодня в 16:29, ред.
    Арбитр, за что Манго на 3 суток в бан? За простой вопрос по Литейному? Он только задал вопрос по перманенту, а тут сразу бан ему.
    Stamford Bridge
    Stamford Bridge
    сегодня в 16:28
    клоун, просто клоун
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 16:24
    Приветствую уважаемый. Есть инфу бывший игрок Спартака. Квинси Промесу могут отправить в зиндан 🤣.( Гаувбахт кечмен.) За ножевых ранений, пострадавший написал заявлению в полицию. Этих обезьян отправить в джунгли .
    kinderpingui
    kinderpingui
    сегодня в 16:15
    Нервишки то шалят у тедеско, успокоительные бы попить. А сочи выиграл по делу! Спартак за всю игру нанес 1 удар в ствол, о чем вообще можно говорить
    Мяyчело
    Мяyчело ответ yeychanin23 (раскрыть)
    сегодня в 16:08
    ты матч то сам смотрел, или так, воздух сотрясать пришел?
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    сегодня в 16:07
    Ух, браток, ты даже и представить не мог, что здесь столько платят физрукам
    yeychanin23
    yeychanin23
    сегодня в 16:06
    А как можно оправдать свою тренерскую беспомощность, бессмысленные действия своих игроков и один удар в створ за 90 минут? Правильно, очень сложно. Следовательно, надо увести разговор из области футбола в область провокаций и потом обвинять в национализме, расизме, предвзятом судействе и т.д., и об игре уже все забыли и дружно набросились на Газпром...))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 16:05
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      сегодня в 16:04
      Так Тедеско тренер или шоумен?
      mr.Nekto
      mr.Nekto ответ Мяyчело (раскрыть)
      сегодня в 15:51
        Zimka
        Zimka
        сегодня в 15:50
        Написали же что ударил Жоаозиньо ? Стрелочка же не поворочается, он же темненький ударил белого, всё нормально надо на колено было встать, а блин он же русский уже( Тогда да расизм. Всё таки Каррера это лучшее что было со спартаком в нашем веке.
        Project Pandora
        Project Pandora ответ nubom (раскрыть)
        сегодня в 15:50
        Оно себя выше всех считает, так что цивилизованный мир в их глазах от нас тоже не далеко ушёл.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 15:49
        Мы много видели тренеров, но такую "саранчу" впервые. Прежде чем плакать, надо сначала разобраться.
        CАRLOS
        CАRLOS
        сегодня в 15:45
        Негр Вандерсон ударил немца Хинкеля, казалось бы при чём тут Россия.

        Тедеско сам себе противоречит. С одной стороны говорит что надо сосредоточиться на футболе, а с другой - занимается не пойми чем.

        Иди тренируй лучше, не надо лезть в межнациональные отношения.
        адекватный ))
        адекватный ))
        сегодня в 15:42
        научился любить Россию
        вот и вся суть. Вам приходится учиться любить Россию, а Россия всех любит по умолчанию, так было всегда. И если тебя и хейтят, то как тренера Спартака, а не как итальянца
        yrasikos22
        yrasikos22 ответ Мяyчело (раскрыть)
        сегодня в 15:41, ред.
        Оценивать один эпизод у Семака с кучей других у Тедески,не очень хорошо,да и оценивать Зенит в Лч Клубу который 7 лет не может даже в группу Лигу Европы попасть не правильно,в прошлом Сезоне Зенит лучше всех сыграл в Лч из Клубов Рпл,в этом Краснодар,бывает всякое иза обстоятельств...
        sten312
        sten312
        сегодня в 15:33
        Ответ для League1.О чем ты говоришь-1-18 и 0-7 это совсем не позор,а даже наоборот достижение.
        Мяyчело
        Мяyчело ответ yrasikos22 (раскрыть)
        сегодня в 15:32
        тедеско конечно истерик! бегать по бровке, да как он посмел? наказать! то ли дело сережа семак, матерясь как алкоголичка в лоб им сказал, что они козлы, это по нашему! и к чему ты приплел тренерские заслуги? как показал розыгрыш лч все потуги сирожи в россии при содействии дюкова и ко в европе бесполезны, он как и вся ваша команда - ноль без палочки.
        yrasikos22
        yrasikos22 ответ Мяyчело (раскрыть)
        сегодня в 15:26, ред.
        Глупо стрелки переводить,в отличии от Тедески который каждый матч то удаляется то желтую получает,у Семака ещё удалений не было вроде,Тедеска тренер истерический и посредственный который не еще не в одном клубе ничего не выйграл,это лучше стоит признать, и лучше бы он больше работал а не болтал.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 15:23
        Тыдеска нужно штраф впаять и дисквалифицировать на 5-10 матчей, спартаку лучше все таки снятся с чемпионата.
        League1
        League1 ответ sten312 (раскрыть)
        сегодня в 15:22
          nubom
          nubom ответ Project Pandora (раскрыть)
          сегодня в 15:20
          "А потом вы все удивляетесь, почему весь цивилизованный мир смотрит на нас как на дикарей.." Я думаю, что и наше руководство относит себя ко всему цивилизованному миру...
          Мяyчело
          Мяyчело ответ mr.Nekto (раскрыть)
          сегодня в 15:15
          какой плохой этот тедеско, точно психопат! бегает по бровке, руками машет, точно психопат! то ли дело, например, сергей богданович семак, обозвать судей козлами, и вёл себя как бунтующий пьяный школьник, ну так это нормально, это по русски! молодец богданыч! или как ганчаренка. матерится как сапожник на своих же футболистов, бухает в вип ложе во время матча своей команды, судей так же на три буквы посылает, это тоже нормально, по русски! то ли дело машущий руками цыган тыдеска, у зло какое! ату, ату его!
          А чемпион то не настоящий
          А чемпион то не настоящий
          сегодня в 15:04
          Просто дюкову не нравится,что Спартак лидер вот и все!!
          Теперь каждую игру будут судить кб как по заказу!!
          mr.Nekto
          mr.Nekto
          сегодня в 15:04
          Надо отметить, что Тедеско постоянно ведет себя провокационно, а зачастую и по-хамски. Вспомним, например, 56ьное, по другому не скажешь, запрыгивание на Ганчаренко. На бровкеипостояннаямагрессия в адрес судей и тренеров соперников. Это уже не эмоции, это психотип на грани необходимости медицинского вмешательства. Поэтому, при всем отсутствии симпатий к Сочи, сильно подозреваю, что инцидент вызван действиями Тедеско. Который после этого решил заболтать суть расовым вбросом. Потому что кокретно тут расизмом и не пахнет.
          Snake Plissken
          Snake Plissken
          сегодня в 15:00
          Тыдеска - психопат
          PhanTheit
          PhanTheit
          сегодня в 14:57
          Похоже парень хочет слиться, придумывает всякую чушь
          Project Pandora
          Project Pandora ответ particular (раскрыть)
          сегодня в 14:57, ред.
          Кста, хотел бы я посмотреть, как сочинские герои сказали и сделали тоже самое в игре с Ахматом ))
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