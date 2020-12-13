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Городов: «Раньше я не играл в день рождения»

сегодня, 08:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив16:30 Не начался

Вратарь «Краснодара» Евгений Городов поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива».

Когда после «Химок» выходишь на «Челси», чувствуешь разницу в классе. Но настрой, что на «Химки», что на «Челси», должен быть одинаковым – выходить и показывать максимум. Не будь «Химок», не было бы и «Челси». Тренер должен видеть и знать, что ты в форме и он может на тебя рассчитывать, что есть выбор. А у меня в Лондоне был дополнительный стимул: никогда раньше я не играл в день рождения [сегодня Городову исполнилось 35 лет]. Раньше к этому времени уже в отпуск расходились, а в этом году есть шанс. Надеюсь, оправдал ожидания и тренер не станет менять состав на матч с «Локо».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:30
Плохая примета!
12serg12
12serg12
сегодня в 09:49
Сегодня тебя Локомотив сполна поздравит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:21
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 09:06
    Ари - братан, я тебя научу, сам такой!)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:49
    Городов хочет, чтобы мы его поздравили.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:35
    Нужно выдать сухарь.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 08:30
    Не срослось)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 08:23
    "Погудеть" не получилось - судьбаааааа!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:19
    это только начало)) много чего раньше не делал))
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