Городов: «Раньше я не играл в день рождения»

Вратарь «Краснодара» поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива».

Когда после «Химок» выходишь на «Челси», чувствуешь разницу в классе. Но настрой, что на «Химки», что на «Челси», должен быть одинаковым – выходить и показывать максимум. Не будь «Химок», не было бы и «Челси». Тренер должен видеть и знать, что ты в форме и он может на тебя рассчитывать, что есть выбор. А у меня в Лондоне был дополнительный стимул: никогда раньше я не играл в день рождения [сегодня Городову исполнилось 35 лет]. Раньше к этому времени уже в отпуск расходились, а в этом году есть шанс. Надеюсь, оправдал ожидания и тренер не станет менять состав на матч с «Локо».