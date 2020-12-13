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Евсеев: «Вчерашняя истерия высосана из пальца. „Сочи“ переиграл „Спартак“»

сегодня, 12:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

Был на матче «Сочи» — «Спартак» и всё видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать.

Знаете, когда я играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру — это одно. То, что люди видят — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника…

Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами. И еще что хочу сказать: у нас все говорят, что русским тренерам надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо: как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего. Способного решить все проблемы в атаке «Спартака». Будем учиться! Надо перенимать опыт.

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Все комментарии
berda2003
berda2003 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 16:22
Слово "тедеско" переводится с итальянского как "немец", а на русский, как сумасшедший.
Ars Ars 1
Ars Ars 1
сегодня в 15:58
Наконец-то разбанили... Господин Евсеев не чушь порет, как всем кажется, а "смотрит сегодня в завтрашний день". И свой хлеб будет есть при любой власти. Как и Черданцев.

Позавчера Илья Соболев и вся страна высмеивали Прямую Линию в белгородской линии.
А уже вчера у зрителей КанделакиТВ была возможность посмотреть еще более смелую работу сначала операторов с комментаторами Адлеровской клоунады, четко не показывая повторы или давая повторы не тех моментов, с блистательно подыгрывающим картинке и судейским решениям комментатором, а затем Черданцев показывал чудеса журналистики, 4 раза посмотрев повтор с первым пенальти крупным планом и порол чушь в надежде, что больше не покажут. Но тут был посмелее режиссер трансляции. Наверное уволят... Как меня банят)

От того, что они делают футбол становится хуже. Вчера Сочи забил отличный мяч, а Спартак должен был бить в первом тайме чистейший пенальти. Судья ангажирован, вар тоже, комментаторы, операторы нет слов... Зенит бил сомнительный пенальти, в ЛЧ им никогда бы такой не поставили, Черданцев с судьёй из прошлой корзины.

Зенит желает быть самым сильным, не имея конкурентов. От этого он будет только слабее.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 15:54
вообще то он и не сравнивал себя с Бесковым.
Griz07
Griz07
сегодня в 15:48
Евсеев ужасно прав, спартак выглядит удручающе в своих скандалах.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:43
где Бесков, а где ты, Вадим.
Вадя... к Бескову и его школе ты имееш такое же отношение как лягушка к полетам в космос)))
сравнивает он сидит)) ахахаха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:42
После первого тура была та же истерия, потом народным попёрло. Решили повторить.
А про Кутепова - он и защитник никакой, а нап тем более...
Сп62
Сп62 ответ Aris (раскрыть)
сегодня в 15:09
Почему? В Госдуме такие нужны.
mangox23
mangox23
сегодня в 14:50
Тедеско ищет отмазки
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 14:47
Евсеев порет чушь.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 14:32
Исходя из логики Евсеева,победитель матча может колечить соперника после матча,за любые слова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Евсеев по ходу был в 90-х с братками на короткой ноге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))
Aris
Aris
сегодня в 14:21
Вадим, опустись на землю! Не быть тебе ни тренером, ни политиком......
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 14:20
Не помню год, но фаны Зени помнят как Широков классно играл на позиции цз
Evilhuman
Evilhuman ответ димон 37 (раскрыть)
сегодня в 14:19
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 14:16, ред.
    Вадим как игрока тебя все уважали и гордились тобой.
    Как стал тренером и стал комменты раздавать с высокомерностью , то
    становишься как блогер уткин или чердак
    ты еще скажи что твою уфу ротор переиграл
    остановись!!!! не стань посмешищем
    димон 37
    димон 37 ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 14:12
      Заполярный
      Заполярный ответ Baggio R. (раскрыть)
      сегодня в 14:10
      Он обижен что его тренером в Спартак не взяли вот и.
      Сп62
      Сп62
      сегодня в 14:04
      Евсеев очень ёмок. Поэтому и сидит на лавке.
      Заполярный
      Заполярный
      сегодня в 14:02
      Еще пару интервью и семака заменишь
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 13:52
      За Кутепова Тедеско у меня получит
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 13:49
      Браво, Вадя
      Юрниекс1
      Юрниекс1
      сегодня в 13:41
      Ну что хрюшки..надо сниматься с чемпионата..А то вообще оборзели..Сочи уже обыгрывают..
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 13:31
      Куй вам, а не Европа !
      Сказал Евсеев когда Спартак вылетел из ЛЕ со счетом 1 - 18 !
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 13:29
        Baggio R.
        Baggio R. ответ морозз (раскрыть)
        сегодня в 13:21
        Евсеев же для Спартака не чужой
        Evilhuman
        Evilhuman
        сегодня в 13:20
        Ух ты, правдивое, адекватное мнение, наконец то, молодец Евсеев, не убавить,ни прибавить
        Futurista
        Futurista ответ particular (раскрыть)
        сегодня в 13:12
        Про вес все четко)...закабанел...но все равно не годится в Спартак...
        Мешок Аньелли
        Мешок Аньелли
        сегодня в 13:09
        Просто Сочи сильнее
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский ответ Союзник противников (раскрыть)
        сегодня в 13:06
        Судя по всему Спартак из российских тренеров никому не нужен. Вот и привезли румына. Никто больше не согласился.
        pomor45
        pomor45
        сегодня в 13:03
        Истерия становится родной стихией Спартака. Федун обозначил вектор, а Тедеско оказался верным последователем указанного пути.
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский
        сегодня в 13:03
        Евсеев как всегда ёмок.
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