Евсеев: «Вчерашняя истерия высосана из пальца. „Сочи“ переиграл „Спартак“»

Бывший тренер «Уфы» поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

Был на матче «Сочи» — «Спартак» и всё видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать.

Знаете, когда я играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру — это одно. То, что люди видят — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника…

Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами. И еще что хочу сказать: у нас все говорят, что русским тренерам надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо: как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего. Способного решить все проблемы в атаке «Спартака». Будем учиться! Надо перенимать опыт.