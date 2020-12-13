Евсеев: «Вчерашняя истерия высосана из пальца. „Сочи“ переиграл „Спартак“»

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).
Был на матче «Сочи» — «Спартак» и всё видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать.
Знаете, когда я играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру — это одно. То, что люди видят — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника…
Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами. И еще что хочу сказать: у нас все говорят, что русским тренерам надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо: как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего. Способного решить все проблемы в атаке «Спартака». Будем учиться! Надо перенимать опыт.
Позавчера Илья Соболев и вся страна высмеивали Прямую Линию в белгородской линии.
А уже вчера у зрителей КанделакиТВ была возможность посмотреть еще более смелую работу сначала операторов с комментаторами Адлеровской клоунады, четко не показывая повторы или давая повторы не тех моментов, с блистательно подыгрывающим картинке и судейским решениям комментатором, а затем Черданцев показывал чудеса журналистики, 4 раза посмотрев повтор с первым пенальти крупным планом и порол чушь в надежде, что больше не покажут. Но тут был посмелее режиссер трансляции. Наверное уволят... Как меня банят)
От того, что они делают футбол становится хуже. Вчера Сочи забил отличный мяч, а Спартак должен был бить в первом тайме чистейший пенальти. Судья ангажирован, вар тоже, комментаторы, операторы нет слов... Зенит бил сомнительный пенальти, в ЛЧ им никогда бы такой не поставили, Черданцев с судьёй из прошлой корзины.
Зенит желает быть самым сильным, не имея конкурентов. От этого он будет только слабее.
Позавчера Илья Соболев и вся страна высмеивали Прямую Линию в белгородской линии.
А уже вчера у зрителей КанделакиТВ была возможность посмотреть еще более смелую работу сначала операторов с комментаторами Адлеровской клоунады, четко не показывая повторы или давая повторы не тех моментов, с блистательно подыгрывающим картинке и судейским решениям комментатором, а затем Черданцев показывал чудеса журналистики, 4 раза посмотрев повтор с первым пенальти крупным планом и порол чушь в надежде, что больше не покажут. Но тут был посмелее режиссер трансляции. Наверное уволят... Как меня банят)
От того, что они делают футбол становится хуже. Вчера Сочи забил отличный мяч, а Спартак должен был бить в первом тайме чистейший пенальти. Судья ангажирован, вар тоже, комментаторы, операторы нет слов... Зенит бил сомнительный пенальти, в ЛЧ им никогда бы такой не поставили, Черданцев с судьёй из прошлой корзины.
Зенит желает быть самым сильным, не имея конкурентов. От этого он будет только слабее.
Вадя... к Бескову и его школе ты имееш такое же отношение как лягушка к полетам в космос)))
сравнивает он сидит)) ахахаха
Вадя... к Бескову и его школе ты имееш такое же отношение как лягушка к полетам в космос)))
сравнивает он сидит)) ахахаха
А про Кутепова - он и защитник никакой, а нап тем более...
А про Кутепова - он и защитник никакой, а нап тем более...
Как стал тренером и стал комменты раздавать с высокомерностью , то
становишься как блогер уткин или чердак
ты еще скажи что твою уфу ротор переиграл
остановись!!!! не стань посмешищем
Как стал тренером и стал комменты раздавать с высокомерностью , то
становишься как блогер уткин или чердак
ты еще скажи что твою уфу ротор переиграл
остановись!!!! не стань посмешищем
Сказал Евсеев когда Спартак вылетел из ЛЕ со счетом 1 - 18 !
Сказал Евсеев когда Спартак вылетел из ЛЕ со счетом 1 - 18 !