Ловчев: «Остановитесь, скоро у вас не футбол будет, а бои без правил»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал инцидент, который случился в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).
Все вы и мы, я сейчас обращаюсь ко всем футбольным людям, делаем некое шоу под названием футбол. Чем дальше вы уйдете от самого футбола, тем хуже и хуже будет. Тем больше люди будут говорить: «За что они получают деньги?» А получают они деньги за вот такой гол, который Нобоа забил «Спартаку». Хочу обратиться ко всем. Давайте прекратим это, дальше футболом не пахнет, а только вашими передрягами. Ребята, остановитесь, скоро у вас не футбол будет, а бои без правил.
Нельзя вмешивать политику в общество более, чем это нужно. В частности, политизация спорта, культуры, кино, ТВ и .... вот он результат.
Нельзя вмешивать политику в общество более, чем это нужно. В частности, политизация спорта, культуры, кино, ТВ и .... вот он результат.
Ловчев играл в другом Спартаке, настоящем, коими правами и обладает Ловчев, потихоньку торгуясь с Федуном, предлагая настоящий бренд, а не носить подделку.
Ловчев играл в другом Спартаке, настоящем, коими правами и обладает Ловчев, потихоньку торгуясь с Федуном, предлагая настоящий бренд, а не носить подделку.