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Ловчев: «Остановитесь, скоро у вас не футбол будет, а бои без правил»

сегодня, 12:18
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал инцидент, который случился в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

Все вы и мы, я сейчас обращаюсь ко всем футбольным людям, делаем некое шоу под названием футбол. Чем дальше вы уйдете от самого футбола, тем хуже и хуже будет. Тем больше люди будут говорить: «За что они получают деньги?» А получают они деньги за вот такой гол, который Нобоа забил «Спартаку». Хочу обратиться ко всем. Давайте прекратим это, дальше футболом не пахнет, а только вашими передрягами. Ребята, остановитесь, скоро у вас не футбол будет, а бои без правил.

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Все комментарии
Бабка в кедах
Бабка в кедах ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 16:15
Тебя активно поддерживают спартачи. Ты у них популярный в отличии даже от своих коней. )))))))
МапС
МапС
сегодня в 14:32
Женя, газпром не остановится, обращение бесполезно.
Aris
Aris
сегодня в 14:19
Все идет по логике событий! Позволено фашистам, нацистам, расистам и экстремистам публиковать все, что угодно. Несправедливость судей подогревает.... Страдают то те, кто делает что-то доброе.
Нельзя вмешивать политику в общество более, чем это нужно. В частности, политизация спорта, культуры, кино, ТВ и .... вот он результат.
Сп62
Сп62 ответ Мешок Аньелли (раскрыть)
сегодня в 14:10
Странно, что все так напрягаются от аутсайдера. И ты в том числе.
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли
сегодня в 13:11
Сочи по делу обыграл аутсайдера
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:08
Хочу в этих боях увидеть на ринге Ловчева!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:05
Нормальный футбол закончился когда газпромовские пришли в этот футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:03
Ну не могут спартачи без кипиша.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:01, ред.
Да кто такой Ловчев, что бы его в нынешнем Спартаке слушали?
Ловчев играл в другом Спартаке, настоящем, коими правами и обладает Ловчев, потихоньку торгуясь с Федуном, предлагая настоящий бренд, а не носить подделку.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:48
ловчев .орлов. уткин .боярский. и ещё десяток псевдогуру вот кто наносит больше вреда футболу)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:34
Только вчера написал : когда играет Спартак, то полыхнуть может абсолютно из любого места.....сразу хочу сказать безо всяких обиняков Сочи второй раз за год обыграл Спартак.... все решил космический гол Нобоа во втором тайме.....но всем запомнится не гол эквадорца (восьмой в сезоне), не его жест (зенитовская стрелка) и не передача Антона Заболотного, а видео с дракой в подтрибунном помещении и слова Доменико Тедеско о расизме в свой адрес.....если быть объективным, то "официально" никто не видел и не слышал, а все лишь со слов самих фигурантов этого события, так что все эмоции и страсти должны были бы быть на поле, а не в подтребунном помещении.....ДА...очень жаль, что футбол в нашей стране превращается в посмешище....
Cat01
Cat01
сегодня в 12:32
Видно конец сезона усталость и нервные срывы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:30
Да нечего такого не случилось,просто потолкались на эмоциях!
Аpбитр
Аpбитр ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 12:26
Добрый день. Бана не было, а ЖК. Комментарий из одной буквы флуд.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:20
За что бан, я так и не понял. Все было в пределах нормы.
Mangur
Mangur
сегодня в 12:20
Думаю скорее балет с лгбт. Судя по последним веяниям в футболе
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