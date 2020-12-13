Ловчев: «Остановитесь, скоро у вас не футбол будет, а бои без правил»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал инцидент, который случился в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

Все вы и мы, я сейчас обращаюсь ко всем футбольным людям, делаем некое шоу под названием футбол. Чем дальше вы уйдете от самого футбола, тем хуже и хуже будет. Тем больше люди будут говорить: «За что они получают деньги?» А получают они деньги за вот такой гол, который Нобоа забил «Спартаку». Хочу обратиться ко всем. Давайте прекратим это, дальше футболом не пахнет, а только вашими передрягами. Ребята, остановитесь, скоро у вас не футбол будет, а бои без правил.