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Семак — о матче с «Динамо»: «Непростая, но заслуженная победа»

сегодня, 23:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

Сложная игра. Начало матча осталось за «Динамо», к сожалению, мы позволили сопернику создать момент в дебюте. Потом стали действовать лучше. Забили один мяч, второй, потом могли ещё. После пенальти в наши ворота игра поменялась, стала нервной, на встречных курсах. У нас тоже были моменты, которые мы не реализовали, дотянули до самого конца.

Хорошо что забили, довели матч до победы. Непростая, но заслуженная победа. Ребята — молодцы, я их поздравляю. Хотя у нас и график сложный, и эмоций мы в последнее время потратили немало. Но с точки зрения создания моментов смотрелись сегодня неплохо, так что поздравляю с победой.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 23:20
Интересно что было в раздевалке? Дрюнюшили Азмуна или все 🐍 подушили?)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:18
Еще один такой рывочек 16-го и можно передохнуть
ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:18
С ПОБЕДОЙ фк " ЗЕНИТ " !!!
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 23:12
Надо на неделе шашлыки приготовить Сергей
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:10
Просто Зюба разошёлся!
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