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Первушин: «Ребята действуют на максимуме своих возможностей»

сегодня, 16:58
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями после поражения от «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ.

Ребята действуют на максимуме своих возможностей. Было видно, что в концовке сказались тяжелые погодные условия и качество поля — подустали. Опять «Тамбову» не хватило пары замен. Хотелось бы поблагодарить команду за самоотдачу, они стараются выжимать из себя все, что есть.

Вроде бы назначили пенальти в ворота «Рубина», а затем приняли решение отменить его. А ведь для нас это был хороший шанс взять одно очко. Сама ситуация? Знаете, у нас же сейчас много людей просматривают все эпизоды, видимо что-то увидели, что позволило отменить первоначальное решение.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:55
Без денег очень сложно играть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:00
По замороженному полю играть маразм.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:57
Стараются ребята, но мало толку
ДСА
ДСА
сегодня в 17:51
Отдали три очка тем, кому нужнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ mangox22 (раскрыть)
сегодня в 17:23
Причём лучший комент,скаченый с других сайтов и чуть подредактированный!🤣🤣🤣😜😝😝
drug01
drug01
сегодня в 17:09
Счёт по игре и важные очки для Рубина...
beefs
beefs
сегодня в 17:02
тамбову не нужна высшая лига...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:59
Это видно...спасибо им
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:59
Везухи нет. А так добротная игра
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