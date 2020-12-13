Первушин: «Ребята действуют на максимуме своих возможностей»

Наставник «Тамбова» поделился впечатлениями после поражения от «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ .

Ребята действуют на максимуме своих возможностей. Было видно, что в концовке сказались тяжелые погодные условия и качество поля — подустали. Опять «Тамбову» не хватило пары замен. Хотелось бы поблагодарить команду за самоотдачу, они стараются выжимать из себя все, что есть.

Вроде бы назначили пенальти в ворота «Рубина», а затем приняли решение отменить его. А ведь для нас это был хороший шанс взять одно очко. Сама ситуация? Знаете, у нас же сейчас много людей просматривают все эпизоды, видимо что-то увидели, что позволило отменить первоначальное решение.