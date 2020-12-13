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Президент «Сочи»: «Поведение Тедеско порочит наш футбол»

сегодня, 17:40
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент «Сочи» Борис Ротенберг выступил с заявлением относительно конфликта, который произошёл после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете. Есть же видеозаписи, всё зафиксировано. Он же тренер! В спорте важно и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол!

Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее...

Тедеско сказали: «Можешь уезжать из нашей страны»? Такого не было. У нас же все записано. Никто ничего подобного ему не говорил. Поведение Тедеско просто порочит наш футбол. Если потерпел поражение — прими достойно этот результат. Помните, Владимира Федотова дисквалифицировали на несколько матчей? Когда он предъявил претензии судье?

Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил?

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
сегодня в 20:23
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 20:19
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ морозз (раскрыть)
      сегодня в 20:01
      Дружище, это видео имеет отношение к футболу? Или всё таки это личная домашняя жизнь, где капитан может делать что угодно, что не противоречит УК РФ. Так что обсуждать придётся поведение немецкого румына, который на чужой земле вообразил себя даже непонятно кем...
      oleg3k
      oleg3k
      сегодня в 19:59
      Жулик и вор,рассказывает нам о чести и достоинстве?Такое может быть только у нас,В РОССИИ.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ 12serg12 (раскрыть)
      сегодня в 19:48
      Скоро свиньей начнут называть)
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:30
      а точно именно Тедеско позорит ?
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 19:29
      А чего хотели от немецкого цыгана? Интересно, болельщики Народных его уже Яшей прозвали?
      12serg12
      12serg12
      сегодня в 19:27, ред.
      Румын просто хочет Зарему.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 19:24
      Сколько можно уже терпеть эти позорные спартаковские выходки?
      nikot
      nikot
      сегодня в 19:16
      Ротенберг,это чести говорит,ну ну!!!
      vm777
      vm777
      сегодня в 19:10
      Тренер сочи вчера сказал: "Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха".

      Но вот какое дело, видео появилось, где видно, что Тедеско пожал руку любимчику черчесова. Потом показал на ногу, намекая про симуляцию и пошел дальше (произнося фразу про деньги). Никакой агрессии не было со стороны Тедеско.
      О чем же еще наврали "честные и благочестивые" парни из фк сочи?
      12serg12
      12serg12
      сегодня в 19:10
      Если Тедеско уже себя негром возомнил, то что же будет дальше?
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 19:03
      Федун пересмотрел фильмов!
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке
      сегодня в 19:02
      Сочи тоже себя не красиво ведут. Вспомнить лето... Но в этот раз соглашусь, что Тедеско надо наказать. Еще нам не хватало в рпл каждую игру за уши притянутых скандалов про расизм. Пусть этим балуются в Европе, у нас своих проблем хватает.
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 19:00, ред.
        Заполярный
        Заполярный
        сегодня в 19:00
        Все записал, молодец, вот и просматривай перед сном, авось совесть проснется. Хотя такое слово там не знакомо.
        Zak11
        Zak11
        сегодня в 18:51
        Я даже комментарии давать не стану по этому поводу. Это уже дичь какая то. Я надеюсь этот случай рассмотрят ни у нас в стране, нужно привлечь другие органы. УЕФА, ФИФА, я не знаю. Но это уже за рамки выходит
        An Jo
        An Jo
        сегодня в 18:49
        Выкидыш зенита начал дерзить.
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        сегодня в 18:47
        Вротенберг вообще оборзел все у него записано
        Ballon dOr1984
        Ballon dOr1984
        сегодня в 18:43
        наш футбол это какой он имел ввиду? газпромовский, над которым вся европа смёётся?
        протон1
        протон1
        сегодня в 18:43
        тебеско мужик. не привык он проигрывать . когда такая жара
        zooveterinar
        zooveterinar
        сегодня в 18:42, ред.
        Гнать метлой поганой вон!!! Был тедеско, стал 77деско!!!
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 18:37
        После поражений или прямо перед игрой итальянскому немцу лучше принимать валерьянку . Может поможет. Если нет ,то Кащенко !!!
        nikot
        nikot
        сегодня в 18:37
        Позор,это бомже власть,везде влезли и все про.рали!
        Бубнин
        Бубнин
        сегодня в 18:36
        Дикие европейцы так и лезут в РПЛ со своими порядками! Не уважают наших ребят? Значит пора байкотировать все эти Лиги недочемпионов и Лиги гейропы! Посмотрим тогда за счет кого они там очки-то набирать будут?! Сразу запоют по-другому..
        juvenale
        juvenale ответ морозз (раскрыть)
        сегодня в 18:35, ред.
        а кто ему позволил это сделать?)
        juvenale
        juvenale ответ ABir (раскрыть)
        сегодня в 18:34
        ну так дружки хла
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        сегодня в 18:34
        Было бы чего там порочить ! Сами по уши в ....ерьме и футбол в стране в него же превратили , а Тедеско стрелочник ? Я бы на его месте ,послал бы эту клоаку и уехал . Да и другим рассказал ,чтобы никто сюда нос не совал !
        Aris
        Aris
        сегодня в 18:27, ред.
        Позор страны давит уже официально! Ни стыда, ни совести! И о каком достоинстве говорит этот ......???? Он полагает, что о нем ничего не известно ни в России, ни в других странах! Считают народ за быдло???
        ABir
        ABir
        сегодня в 18:22
        Позорище будет руководству РФС, если под давлением Ротенбергов и миллеров замнут судейский произвол в матче Сочи против Спартака и откровенное хамство игроков и тренеров курортников после матча
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