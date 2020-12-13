Президент «Сочи»: «Поведение Тедеско порочит наш футбол»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг выступил с заявлением относительно конфликта, который произошёл после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете. Есть же видеозаписи, всё зафиксировано. Он же тренер! В спорте важно и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол!

Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее...

Тедеско сказали: «Можешь уезжать из нашей страны»? Такого не было. У нас же все записано. Никто ничего подобного ему не говорил. Поведение Тедеско просто порочит наш футбол. Если потерпел поражение — прими достойно этот результат. Помните, Владимира Федотова дисквалифицировали на несколько матчей? Когда он предъявил претензии судье?

Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил?