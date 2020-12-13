Худяков: «„Тамбов“ выглядит очень прилично»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на поражение команды от «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ .

В очередной раз хочу отметить характер и бойцовские качества футболистов «Тамбова». Все знают нашу ситуацию, тем не менее никаких вопросов по самоотдаче, желанию. Благодарен и тренерскому штабу во главе с Сергеем Первушиным. Он делает всё возможное и даже больше. Команда выглядит очень прилично. На самом деле и по игре мы сопернику ни в чём не уступили. Как минимум на ничью точно наиграли. Гол в наши ворота, судя по всему, забит из офсайда. Поэтому и с этой точки зрения ничья была бы более справедливым итогом.