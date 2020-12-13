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Худяков: «„Тамбов“ выглядит очень прилично»

сегодня, 16:42
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на поражение команды от «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ.

В очередной раз хочу отметить характер и бойцовские качества футболистов «Тамбова». Все знают нашу ситуацию, тем не менее никаких вопросов по самоотдаче, желанию. Благодарен и тренерскому штабу во главе с Сергеем Первушиным. Он делает всё возможное и даже больше. Команда выглядит очень прилично. На самом деле и по игре мы сопернику ни в чём не уступили. Как минимум на ничью точно наиграли. Гол в наши ворота, судя по всему, забит из офсайда. Поэтому и с этой точки зрения ничья была бы более справедливым итогом.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:10
Надо дать зарплату и игра пойдёт
beefs
beefs
сегодня в 18:07
все в нашей жизни относительно...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:06
На ничью наиграли. Но...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:50
Играли нормально!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:38
Игроки "Тамбова" отыграли хорошо. Ничья была бы более справедливым результатом. В Саранске зарабатывалась репутация и возможность заключения будущих контрактов для футболистов "Волков", вышедших на поле в морозную травмоопасную погоду в составе команды с большими финансовыми проблемами.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:57, ред.
Кажется что уже все сказано про Тамбов...НО....что касается самих игрок клуба можно выразить им респект и уважение...и если они проигрывают, то с достоинством, которого даже нет у элитных клубов нашего Чемпионата.....не распускает слюни тренер, всегда адекватная реакция....и очень жаль что такой клуб может досрочно закончить играть в Элит Лиге.....вот всегда, у нас так...если принято решение играть в РПЛ, то руководству клуба нужно во первых учитывать а потянем ли? (и это не только возможности игроков и команды).. а получилось, что удовлетворены амбиции руководства, что мол видите где мы играем?...видите у нас футбол и спорт на самом высоком уровне.....просто жаль, что такое возможно и есть в нашем РФС....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:52
Прилично, но 0:1
Mangur
Mangur
сегодня в 16:47
Согласен. Везения не хватает
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