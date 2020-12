Пресс-служба УЕФА сообщает, что все матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о бывшем итальянском футболисте .

Напомним, что этой ночью в возрасте 64 лет умер известный итальянский форвард.

A moment of silence will be held at all UEFA matches today, following the death of Italy's World Cup hero, Paolo Rossi.



Top scorer at the 1982 tournament, Rossi netted 20 times in 48 matches for the Azzurri.

