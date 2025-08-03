Южнокорейский гигант поднял на руки капитана «Тоттенхэма» Сона

Капитан «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон встретился со звездой смешанных единоборств Чхве Хон Маном.
Это произошло вскоре после того, как нападающий объявил об уходе из клуба спустя много лет.
160-килограммовый спортсмен, чей рост составляет 218 сантиметров, поднял футболиста на руки и стал укачивать его, как младенца. Смущённый форвард едва сдерживал смех, когда собравшиеся фотографы принялись снимать необычный момент.
«Тоттенхэм» находится в Южной Корее, где сегодня сыграет товарищеский матч с «Ньюкаслом».