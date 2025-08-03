Южнокорейский гигант поднял на руки капитана «Тоттенхэма» Сона

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вчера, 12:59

Капитан «Тоттенхэма» встретился со звездой смешанных единоборств Чхве Хон Маном.

Это произошло вскоре после того, как нападающий объявил об уходе из клуба спустя много лет.

160-килограммовый спортсмен, чей рост составляет 218 сантиметров, поднял футболиста на руки и стал укачивать его, как младенца. Смущённый форвард едва сдерживал смех, когда собравшиеся фотографы принялись снимать необычный момент.

«Тоттенхэм» находится в Южной Корее, где сегодня сыграет товарищеский матч с «Ньюкаслом».