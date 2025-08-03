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Южнокорейский гигант поднял на руки капитана «Тоттенхэма» Сона

вчера, 12:59
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Капитан «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон встретился со звездой смешанных единоборств Чхве Хон Маном.

Это произошло вскоре после того, как нападающий объявил об уходе из клуба спустя много лет.

160-килограммовый спортсмен, чей рост составляет 218 сантиметров, поднял футболиста на руки и стал укачивать его, как младенца. Смущённый форвард едва сдерживал смех, когда собравшиеся фотографы принялись снимать необычный момент.

«Тоттенхэм» находится в Южной Корее, где сегодня сыграет товарищеский матч с «Ньюкаслом».

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Все комментарии
x9wnrm2tyjm7
x9wnrm2tyjm7
вчера в 14:08
Сону удачи с новым клубом ,ну а борец красавчик,ему это как развлечение
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:04
Рано уходит,мог бы еще поиграть.
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