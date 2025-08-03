Кобелев — о форварде Ракове: «Нужно 5-6 матчей, чтобы понять его уровень»

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вчера, 12:10

Бывший тренер московского «Динамо» оценил прогресс 20-летнего нападающего «Крыльев Советов» .

Почему он не пригодился «Локомотиву»? Игрок должен найти свою команду. «Железнодорожники» ставят большие задачи, молодым футболистам может быть тяжело раскрываться под давлением. А «Крылья» сейчас строятся, поэтому каждому футболисту, в том числе молодому, дают возможность реализовать себя. Но чтобы оценить уровень Ракова, необходимо ещё пять-шесть игр.

Напомним, что Раков перешёл в самарскую команду из «Локомотива» на правах аренды. В трёх матчах Российской Премьер-Лиги он забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу, установив тем самым рекорд клуба.