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Кобелев — о форварде Ракове: «Нужно 5-6 матчей, чтобы понять его уровень»

вчера, 12:10

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил прогресс 20-летнего нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова.

Почему он не пригодился «Локомотиву»? Игрок должен найти свою команду. «Железнодорожники» ставят большие задачи, молодым футболистам может быть тяжело раскрываться под давлением. А «Крылья» сейчас строятся, поэтому каждому футболисту, в том числе молодому, дают возможность реализовать себя. Но чтобы оценить уровень Ракова, необходимо ещё пять-шесть игр.

Напомним, что Раков перешёл в самарскую команду из «Локомотива» на правах аренды. В трёх матчах Российской Премьер-Лиги он забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу, установив тем самым рекорд клуба.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:46
Молодым и талантливым футболистам наносят вред многие вопросы, которые подчёркивают их преимущества над своими сверстниками. Нужно иметь сильный характер, чтобы противостоять той лести, которую иногда приходится выслушивать. Какой юноша не посмотрит гордо на себя со стороны, услышав, как его называют звездой? Слава опасная вещь,в молодости лучше держаться от неё подальше.. Я думаю, Раков переживёт повышенное внимание к себе и будет продолжать забивать голы..
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 12:20
Если в Зенит не пойдёт, может будет толк
Гость
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