Первый клуб Жоты и его брата будет играть в форме с изображением игроков

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вчера, 12:38

«Гондомар» выпустил новую форму в память о и его брате , погибших в автокатастрофе в Испании в начале июля.

Оба футболиста изображены на футболке. Португальский клуб был первым для игроков, именно в нём они начали заниматься футболом.

Президент «Гондомара» Альваро Серкейра отметил: