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Первый клуб Жоты и его брата будет играть в форме с изображением игроков

вчера, 12:38

«Гондомар» выпустил новую форму в память о Диогу Жоте и его брате Андре Силве, погибших в автокатастрофе в Испании в начале июля.

Оба футболиста изображены на футболке. Португальский клуб был первым для игроков, именно в нём они начали заниматься футболом.

Президент «Гондомара» Альваро Серкейра отметил:

«Гондомар» — это семья, и эта футболка символизирует именно это: память, благодарность и любовь к нашему родному городу. Каждый раз, когда наши игроки надевают её, они словно берут Диогу и Андре на поле с собой.

Первый клуб Жоты и его брата будет играть в форме с изображением игроковПервый клуб Жоты и его брата будет играть в форме с изображением игроковПервый клуб Жоты и его брата будет играть в форме с изображением игроков

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sv_1969
sv_1969
вчера в 12:45
Это трогательно конечно. Жаль ребят
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