Первый клуб Жоты и его брата будет играть в форме с изображением игроков

«Гондомар» выпустил новую форму в память о Диогу Жоте и его брате Андре Силве, погибших в автокатастрофе в Испании в начале июля.
Оба футболиста изображены на футболке. Португальский клуб был первым для игроков, именно в нём они начали заниматься футболом.
Президент «Гондомара» Альваро Серкейра отметил:
«Гондомар» — это семья, и эта футболка символизирует именно это: память, благодарность и любовь к нашему родному городу. Каждый раз, когда наши игроки надевают её, они словно берут Диогу и Андре на поле с собой.