«Интер» — главное разочарование Лиги чемпионов. Команда Конте — последняя в своей группе

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10 декабря 2020, 12:46

Большое итальянское фиаско.

«Интер» в третий раз подряд не может выйти из группы в Лиге чемпионов

Удивительная и даже будоражащая серия для европейского гранда. Не раз случалось, что большие клубы по несколько сезонов подряд не могут преодолеть первый раунд плей-офф, но в 1/8 финала игра идет на вылет, а в соперники легко получить будущего финалиста или победителя. Проваливаться же в групповом турнире, где есть право на ошибку — какой-то нонсенс для топ-клуба, к когорте которых себя причисляет «Интер». В двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов «нерадзурри» финишировали третьими в своих квартетах, а теперь и вовсе очутились на последней строчке и закончили свой бесславный еврокубковый поход.

2018/19. Лучано Спаллетти вернул «Интер» в Лигу чемпионов и положил начало неудачам на групповом этапе, хотя начиналось для итальянского клуба все прекрасно: выиграли дома у «Тоттенхэма», а потом в гостях обыграли ПСВ . 6 из 6 очков в первых двух матчах — заявка на выход из группы, вот только в следующих четырех играх «Интер» набрал только 2 балла и уступил «Тоттенхэму» вторую строчку по дополнительным показателям. Судьба путевки в плей-офф была в руках «нерадзурри»: нужно было обыгрывать на своем поле аутсайдера группы ПСВ . Голландцы сыграли на «Сан Сиро» вничью и отправили «Интер» в Лигу Европы.

2019/20. С Конте все должно было сложиться по-другому, но Лига чемпионов — запретный турнир для Антонио. Выступая с переменным успехом, «Интер» подошел к последнему туру с 7 очками и должен был обыгрывать на своем поле «Барселону», чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала. Уже решившие все свои турнирные задачи каталонцы выставили практически второй состав — не было Месси, Пике, Бускетса, тер Штегена, Альбы, а Суарес вышел на полчаса. «Интер» умудрился проиграть такой «Барсе» важнейший матч, пропустив от Фати и Карлеса Переса.

2021/21. Снова «Интер» попал в группу с испанским грандом и немецкой «Боруссией», правда на этот раз гладбахской, а не дортмундской. Не будь группа такой веселой и непредсказуемой, «нерадзурри» высушили бы весла уже после четырех туров, в которых набрали всего лишь 2 очка. Но победа над «Боруссией» неожиданно воскресила шансы на выход в 1/8 финала, а в последнем туре «Интер» должен был непременно побеждать «Шахтер». Этого хватило бы для выхода в плей-офф, ведь «Реал» не собирался играть с «Боруссией» в странные игры (ничья устраивала обе команды даже в случае победы «Интера»). И снова миланцы не оказались готовы к решающему матчу: нулевая ничья оставила команду Антонио Конте на последнем месте в группе.

У Антонио Конте 3 победы в последних 15 матчах Лиги чемпионов

Итальянский специалист выигрывал Серию A и АПЛ , однако Лига чемпионов — определенно, не его турнир. Допустимо ли тренера с таким изъяном считать «топом»? Бессердечная статистика утверждает, что Антонио Конте выиграл только 3 из последних 15 матчей Лиги чемпионов, потерпев при этом 6 поражений и 6 раз сыграв вничью. Общая статистика алленаторе в турнире такова: 34 матча = 12 побед, 11 ничьих и 11 поражений. Не похоже на статистику топ-тренера, не так ли?

Список грехов «Интера»: отсутствие плана «Б», характера и созидателя

Антонио Конте на протяжении всей тренерской карьеры пинают за отсутствие тактической гибкости: если его схема с тремя защитниками не работает, то пиши пропало, лучше уже не будет. Плана «Б» не существует. После игры с «Шахтером» Конте вспылил после вопроса журналистки о том, что в Лиге чемпионов «Интер» дважды сыграл с украинским клубом 0:0, в то время как летом обыграл «горняков» в полуфинале Лиги Европы 5:0. Логичный вопрос, как и вызванное им раздражение тренера:

«Шахтёр» изменил свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, и поэтому изменили свой план. Думай, прежде чем задавать вопросы!

По сути, это чистосердечное признание: «Шахтер» изменил тактику (а мы — нет). Конте расписался в отсутствии реакции на ходы Луиша Каштру, причем у него было время что-то придумать после игры в Киеве. И когда умница журналистка добила Антонио вопросом про план «Б», тренер включил режим детсадовского интригана, мол, у меня есть такая цаца, но я ее никому не покажу:

План «Б» есть, но я не буду говорить об этом здесь. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют.

Правильные вопросы задавал Антонио Конте в прямом эфире и Фабио Капелло, в частности, бывший главный тренер сборной России спросил коллегу о том, кто у «Интера» делает разницу на поле. Лукаку и Лаутаро — форварды, народ зависимый, речь шла о полузащитнике, который должен вести созидательную игру. Что касается характера, то в его наличии сложно заподозрить команду, которая в трех Лигах чемпионов подряд сливает решающие матчи группового этапа и остается без путевки в 1/8 финала.

Оправдания Конте

Не лишнее подтверждение, что иногда лучше молчать, чем говорить:

Давать оценку нужно с холодной головой, а не после такого вылета из турнира. Есть много сожалений и разочарований, но я не чувствую, что нам не хватало решимости, сосредоточенности или агрессии. На протяжении всего группового этапа нам не везло с судьями и ВАР. Если посмотреть на все ситуации, которые не были замечены и не просмотрены… Говоря об этом, ощущаешь разочарование.

Куда достойнее выступил вратарь «Интера» Самир Ханданович: