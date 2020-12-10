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«Интер» — главное разочарование Лиги чемпионов. Команда Конте — последняя в своей группе

10 декабря 2020, 12:46
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Большое итальянское фиаско.

«Интер» в третий раз подряд не может выйти из группы в Лиге чемпионов

Удивительная и даже будоражащая серия для европейского гранда. Не раз случалось, что большие клубы по несколько сезонов подряд не могут преодолеть первый раунд плей-офф, но в 1/8 финала игра идет на вылет, а в соперники легко получить будущего финалиста или победителя. Проваливаться же в групповом турнире, где есть право на ошибку — какой-то нонсенс для топ-клуба, к когорте которых себя причисляет «Интер». В двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов «нерадзурри» финишировали третьими в своих квартетах, а теперь и вовсе очутились на последней строчке и закончили свой бесславный еврокубковый поход.

2018/19. Лучано Спаллетти вернул «Интер» в Лигу чемпионов и положил начало неудачам на групповом этапе, хотя начиналось для итальянского клуба все прекрасно: выиграли дома у «Тоттенхэма», а потом в гостях обыграли ПСВ. 6 из 6 очков в первых двух матчах — заявка на выход из группы, вот только в следующих четырех играх «Интер» набрал только 2 балла и уступил «Тоттенхэму» вторую строчку по дополнительным показателям. Судьба путевки в плей-офф была в руках «нерадзурри»: нужно было обыгрывать на своем поле аутсайдера группы ПСВ. Голландцы сыграли на «Сан Сиро» вничью и отправили «Интер» в Лигу Европы.

2019/20. С Конте все должно было сложиться по-другому, но Лига чемпионов — запретный турнир для Антонио. Выступая с переменным успехом, «Интер» подошел к последнему туру с 7 очками и должен был обыгрывать на своем поле «Барселону», чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала. Уже решившие все свои турнирные задачи каталонцы выставили практически второй состав — не было Месси, Пике, Бускетса, тер Штегена, Альбы, а Суарес вышел на полчаса. «Интер» умудрился проиграть такой «Барсе» важнейший матч, пропустив от Фати и Карлеса Переса.

2021/21. Снова «Интер» попал в группу с испанским грандом и немецкой «Боруссией», правда на этот раз гладбахской, а не дортмундской. Не будь группа такой веселой и непредсказуемой, «нерадзурри» высушили бы весла уже после четырех туров, в которых набрали всего лишь 2 очка. Но победа над «Боруссией» неожиданно воскресила шансы на выход в 1/8 финала, а в последнем туре «Интер» должен был непременно побеждать «Шахтер». Этого хватило бы для выхода в плей-офф, ведь «Реал» не собирался играть с «Боруссией» в странные игры (ничья устраивала обе команды даже в случае победы «Интера»). И снова миланцы не оказались готовы к решающему матчу: нулевая ничья оставила команду Антонио Конте на последнем месте в группе.

У Антонио Конте 3 победы в последних 15 матчах Лиги чемпионов

Итальянский специалист выигрывал Серию A и АПЛ, однако Лига чемпионов — определенно, не его турнир. Допустимо ли тренера с таким изъяном считать «топом»? Бессердечная статистика утверждает, что Антонио Конте выиграл только 3 из последних 15 матчей Лиги чемпионов, потерпев при этом 6 поражений и 6 раз сыграв вничью. Общая статистика алленаторе в турнире такова: 34 матча = 12 побед, 11 ничьих и 11 поражений. Не похоже на статистику топ-тренера, не так ли?

Список грехов «Интера»: отсутствие плана «Б», характера и созидателя

Антонио Конте на протяжении всей тренерской карьеры пинают за отсутствие тактической гибкости: если его схема с тремя защитниками не работает, то пиши пропало, лучше уже не будет. Плана «Б» не существует. После игры с «Шахтером» Конте вспылил после вопроса журналистки о том, что в Лиге чемпионов «Интер» дважды сыграл с украинским клубом 0:0, в то время как летом обыграл «горняков» в полуфинале Лиги Европы 5:0. Логичный вопрос, как и вызванное им раздражение тренера:

«Шахтёр» изменил свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, и поэтому изменили свой план. Думай, прежде чем задавать вопросы!

По сути, это чистосердечное признание: «Шахтер» изменил тактику (а мы — нет). Конте расписался в отсутствии реакции на ходы Луиша Каштру, причем у него было время что-то придумать после игры в Киеве. И когда умница журналистка добила Антонио вопросом про план «Б», тренер включил режим детсадовского интригана, мол, у меня есть такая цаца, но я ее никому не покажу:

План «Б» есть, но я не буду говорить об этом здесь. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют.

Правильные вопросы задавал Антонио Конте в прямом эфире и Фабио Капелло, в частности, бывший главный тренер сборной России спросил коллегу о том, кто у «Интера» делает разницу на поле. Лукаку и Лаутаро — форварды, народ зависимый, речь шла о полузащитнике, который должен вести созидательную игру. Что касается характера, то в его наличии сложно заподозрить команду, которая в трех Лигах чемпионов подряд сливает решающие матчи группового этапа и остается без путевки в 1/8 финала.

Оправдания Конте

Не лишнее подтверждение, что иногда лучше молчать, чем говорить:

Давать оценку нужно с холодной головой, а не после такого вылета из турнира. Есть много сожалений и разочарований, но я не чувствую, что нам не хватало решимости, сосредоточенности или агрессии. На протяжении всего группового этапа нам не везло с судьями и ВАР. Если посмотреть на все ситуации, которые не были замечены и не просмотрены… Говоря об этом, ощущаешь разочарование.

Куда достойнее выступил вратарь «Интера» Самир Ханданович:

Это была сбалансированная группа. Думаю, что мы упустили путёвку в двух матчах с «Шахтером». Мы могли бы добиться большего, но сейчас некогда плакать из-за пролитого молока. Мы должны сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии. Очевидно, «Интер» ещё не готов к Лиге чемпионов. Набранные очки ясно дают это понять. Мы выиграли только один матч из шести. Этого недостаточно, и мы не заслужили выхода в плей-офф.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Жека10 (раскрыть)
вчера в 15:26
интеру кроме 10 года,вспоминать вообще нечего,ну разве что вылеты от Барсы-2 и Шахтёра,а так же вообще не попадание в групповой этап.
Жека10
Жека10 ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 07:20
это когда ты успел насчитать 10 финалов Ювентуса?Или ты кубки Италии тоже считаешь за евротурнир?
Их у вас было 3,да и то самый успешный был в 2003 году с Миланом.Там хоть была ничья в основное время.А про финалы в 2015 году с Барсой и в 2017 с Реалом Ювентусу лучше и не вспоминать.По вполне понятным причинам
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Жека10 (раскрыть)
10 декабря в 21:07
один раз взяли и то случайно и то благодаря Жозэ,на этом весь хэппиэнд геймовер. Ювентус раз 10 побывал в финалах,после вашего Ушастого. Вам теперь и ЛЕ не светит,даже Шахтёр обыграть не можете и дубль полуживой Барсы,а мы зато каталонцев подвергли публичной порке,жаль Месси,что не успел ковид19 подцепить,так бы героем был с ложкой во рту.
Roger Young
Roger Young
10 декабря в 21:05
Да уж. Честно такие диаметральные результаты по весне и по осени оставляют много вопросов в честности команды, как таковой. Слишком странно. Так не бывает.
Жека10
Жека10 ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
10 декабря в 18:55, ред.
Интер последний из итальянских клубов,кто выигрывал ЛЧ.А неудачи в этом сезоне лежат на тренере Конте
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
10 декабря в 18:45
Хандановича жаль.
Топ вратарь , но про трофеи не слыхал
volga.kot
volga.kot
10 декабря в 17:47
Слабо! А что поделать!?
DXTK
DXTK
10 декабря в 17:33
Конте пришел в АПЛ и показал что можно легко взять титул с Челси после Моуриньо, а вот чтобы тоже сделать с Интером, нужно быть особенным.

Конте прав на счет судей и вар......если бы в Интере играл бы Пеналду то в ворота Шахтера и Боруссии поставили бы пару пенок, как в матче Юве с Барсой........ вар четко бы отреагировал на нырок.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Уничтожитель Бомбящего (раскрыть)
10 декабря в 16:37
а я даже зауважал.Хорошо,что этого Конте не взяли к нам, ведь он такой косепор,что даже Галатасарай нас обошёл в ЛЧ.Пусть лучше Интер тренирует, а у нас будет Пирло,вон как он с Барсой поступил красиво!
Ждём интер на 8-10 строчке,что бы Серию А не позорили своим присутствием. Хочу Сассуолу видеть в ЛЧ,а Осасуну вместо Барсы.
pomor45
pomor45 ответ Gelious (раскрыть)
10 декабря в 15:24
Утверждают, что админресурс портит Зенит, поэтому он и не может достойно выступить в ЕК, где этого ресурса у него нет. Казалось бы те, у кого в РПЛ нет админресурса, закалившись, должны быть более конкурентоспособными в ЕК. Этого же нет, кроме мелких случайных разовых успехов, ничего не наблюдаем. Те 4 сезона в ЛЧ, в которых не было Зенита, разве были лучше? Нет, так что рожа крива у всей РПЛ, и зеркало (ЕК) - это реально отражает. Что касается денег Зенита, то тут больше зависти, чем правды. Спонсорские вливания ограничены правилами ФФП УЕФА, а собственные доходы у Зенита по данным всех международных рейтинговых агенств самые большие среди российских клубов. У Зенита 16 спонсоров, кроме Газпрома. Сам же Газпром государственный на 51%, а спонсируется Зенит из 49% акционерной , считай частной, части, где кого-только нет, от Батуриной до американских банков, а уж они-то денег просто так не дадут. Видимо поддержка бренда Зенита их пока устраивает.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 декабря в 15:03
Достойная смена Семаку подрастает
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
10 декабря в 14:43
Для кого-то может и разочарование, а я доволен выступлением интера в ЛЧ.
Gelious
Gelious ответ pomor45 (раскрыть)
10 декабря в 14:40
Это да. Ну так и распределение бюджетов с судейскими скандалами портят положение дел конкурентам. Как в таком взращивать соперников Зенита, когда Питер забрал себе деньги и связи. А даже "большая натуга" и то больше, чем у Зенита с последнее время. Вот так вот.
pomor45
pomor45 ответ Gelious (раскрыть)
10 декабря в 14:19
Дело в том, что оказывается, кроме Зенита никого и нет. Некому заменить. В ЛЧ Зенита не было 4 сезона - результат был никакой. Зенит уже второй сезон результата не улучшил, но и остальные тоже шестой сезон ничего не показывают. Краснодар с большой натугой прошёл в весну ЛЕ вот и вся "радость", но в лучшие годы ЦСКА и Зенит брали КУЕФА. Казалось бы впереди высокие рубежи ЛЧ, но не тут-то было. Видно РПЛ такого чемпиона породить не может.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
10 декабря в 13:29
Конте надо уходить
Gelious
Gelious
10 декабря в 12:57
Можно было бы еще назвать Зенит, но в него никто и не верил, хоть тот и был в первой корзине. Просто всей страной посмеялись как обычно.
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