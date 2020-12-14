ЦСКА планирует объявить об отставке Ганчаренко после матча с «Ростовом»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко покинет пост главного тренера московского ЦСКА.
По информации источника, руководство клуба не отпустило Ганчаренко в отставку до матча с «Ростовом», но планирует объявить о его уходе после этой игры.
Матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
Редкие вспышки успеха тонули в хламе упущенных поединков... И всё это на длинной дистанции, когда тренер мог и должен был маневрировать и мотивировать... Не было ничего, всё текло и утекало...
Скорее - пора... Но тренер не всегда способен повлиять на беззубость на поле... Вслед за ВМГ надо бы прицепом некоторых игрунов на выход...
Редкие вспышки успеха тонули в хламе упущенных поединков... И всё это на длинной дистанции, когда тренер мог и должен был маневрировать и мотивировать... Не было ничего, всё текло и утекало...
Скорее - пора... Но тренер не всегда способен повлиять на беззубость на поле... Вслед за ВМГ надо бы прицепом некоторых игрунов на выход...