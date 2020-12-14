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ЦСКА планирует объявить об отставке Ганчаренко после матча с «Ростовом»

сегодня, 16:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА17.12.2020 в 20:00 Не начался

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко покинет пост главного тренера московского ЦСКА.

По информации источника, руководство клуба не отпустило Ганчаренко в отставку до матча с «Ростовом», но планирует объявить о его уходе после этой игры.

Матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:46
Имея не храним,а потерявши плачем.
andrefino13
andrefino13 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 18:38
А Химки значит Зенит,Спартак,ЦСКА,не пойму?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 18:37
Может все-таки Черевченко, а не Червиченко? Кстати тож о нем подумал, как о подходящем кандидате.
Indian
Indian ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 18:36
Ему давали порулить Локомотивом, что-то он тогда не потянул. Ещё и хамоватый тип. Но с "маленькими" командами у него получается
nikoladolgov
nikoladolgov ответ andrefino13 (раскрыть)
сегодня в 18:35
    санек002
    санек002 ответ mangox22 (раскрыть)
    сегодня в 18:31
    отпустили бы ,да похож сам не идет!
    andrefino13
    andrefino13 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 18:30, ред.
    Ганчаренко с Уфой и Кубанью драл всех подряд,одно дело из болота тащить бегемота,другое дело из плохих яиц сделать вкусную яишницу.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 18:26
    Черевченко) Почему нет. самое время дать кому-то время)
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:25
    Лучше бы ДО матча.

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 18:20
    Конечно лучше Червиченко кандидатуры не найти ...
    Если уж с Химками дерет всех подряд , то можно доверить.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 18:18
    Придет Вася и все увидят ЦСКА в полном расцвете сил ....
    Ха-ха-ха !
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 17:54
    Наверное пришло время расстсться.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 17:53
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 17:50
      Берёза - это вообще ни о чём. Гинер, бери Юрана, он точно наведёт шороху!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 17:44
      Ну наконец то, кони дождались...
      Конь Красно-Синий
      Конь Красно-Синий ответ Константин Белых (раскрыть)
      сегодня в 17:35
        DVOK68
        DVOK68 ответ particular (раскрыть)
        сегодня в 17:33
        Вы правы,Андрон Амвросиевич,Вы правы!
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        сегодня в 17:33
        фнл уже не за горами! Дайте Вите поработать!
        andrefino13
        andrefino13
        сегодня в 17:33
        Посмотрим в Ростове,как игроки относятся к тренеру,сливали или хотят чтобы остался.Многое зависит от Влашича,вспомнит ли кто его вытащил в свет и сделал игроком сборной Хорватии,помню его интервью после первых дней в ЦСКА.
        particular
        particular ответ санек002 (раскрыть)
        сегодня в 17:32
        Вот, что бы в будущем не гадать "если бы, да кабы", решение вероятно принято, а объявят его под занавес полусезона, вне зависимости от ростовского матча...
        Lokoman111
        Lokoman111
        сегодня в 17:29
        Ну и зря.Березуцкому еще ой как далеко до Гончаренко.При нем команда всегда показывает атакующий футбол.
        Мяучелo
        Мяучелo
        сегодня в 17:28
        Французский суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках во время Евро-2016. 🤦‍♂
        Михаил Ивкин - 3 года
        Павел Косов - 10 лет
        ===========================================================


        если наше правительство и мид в частности \это схавает россия будет самой терпилоидной страной.
        санек002
        санек002 ответ particular (раскрыть)
        сегодня в 17:21
        странно как то !после матча с ростовым!а если цска возьмет и покажет голевой футбол и победит?
        stavr74
        stavr74
        сегодня в 17:21
        ставим дружно на Ростов
        Валера верим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        andrefino13
        andrefino13
        сегодня в 17:20, ред.
        Уволят Ганчаренко,закончат месте на восьмом. Скриньте.)
        Я на стреме
        Я на стреме ответ Сантус (раскрыть)
        сегодня в 17:20
        радости Чалова не будет придела)
        Супервайзер
        Супервайзер
        сегодня в 17:19
        Сможет ли Вася из коней породы "советский тяжеловоз" сделать арабских скакунов?
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        сегодня в 17:16
        Карпуше дали шанс отыграться на конях как он любит ...
        7-0 я так думаю .
        Сантус
        Сантус ответ Я на стреме (раскрыть)
        сегодня в 17:14
        А вот Стасик сейчас психанёт и примет Коней-вот где будет комедия...)
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 17:10
        Этот матч Ганчаренко ничего не даёт а для клуба явная потеря трёх очков.
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