ЦСКА рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко

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сегодня, 09:21

Источник сообщает, что руководство ЦСКА рассматривает вариант с увольнением с поста главного тренера клуба после окончания осенне-зимней части чемпионата.

«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с „Уралом“ и „Ростовом“. Если Ганчаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сообщает источник.