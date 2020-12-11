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ЦСКА рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко

сегодня, 09:21

Источник сообщает, что руководство ЦСКА рассматривает вариант с увольнением Виктора Ганчаренко с поста главного тренера клуба после окончания осенне-зимней части чемпионата.

«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с „Уралом“ и „Ростовом“. Если Ганчаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сообщает источник.

Напомним, ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф.

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pomor45
pomor45 ответ Юрниекс1 (раскрыть)
сегодня в 15:02
Гинер понимает, но ничего не может. Хозяин - ВЭБ.
pomor45
pomor45
сегодня в 14:58
Вася будет тренером, а гимном клуба станет "Вы шумите берёзы".
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 14:45
После того что увидел в матче цска - химки хотел поставить приличную сумму на победу армейцев против загребского динамо, игроки коней играли против подмосковного клуба с большим желанием, наверняка у футболистов коней присутствует самолюбие и скорее всего хорватов они бы вынесли без особых проблемм. посмотрел я перед игрой состав красно - синих и очень сильно удивился когда увидел в нём игроков ротации наподобие Васина...! тут нужно вбить в голову тренеру цска, что у клуба и игроков была репутация в европе и вчерашний матч для коней не был товарищеским ( как любит трепать языком Черданцев оправдывая любое поражение наших команд) игроки цска были просто обязанны перед своими фанатами и болельщиками выносить Загреб чтобы в европе все поняли что наш уровень точно не ниже плинтуса. игроки коней просто из-за самолюбия обязанны были дать бой динамо и играть нужно было основным составом!!! чтобы болельщикам коней не было в очередной раз стыдно за свою команду и не пришлось в очередной раз на работе прятать от стыда глаза от коллег, которые болеют за другие клубы...вот это вам Виктор Михалыч понять нужно, иногда выйграть игру в которой нет турнирного значения для болельщика важнее даже чемпионства! настроить игроков и объяснить им это и есть главная задача тренера команды перед игрой, а не менять Энджуке после того как он сделал голевую передачу...теперь вот Гинер подумывает убрать Ганчаренко, который вместо того чтобы биться за имя клуба в европе предпочнёл обыграть урал!!!!!!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 14:41
Не отличный, а просто хороший спец (тренер) потребует денег на трансферы. Я хз, но игроки в ЦСКА никчемные и порядком 90 % состава. Влашич, Фернандес еще могут вес придать!!! Гаич , Фукс, Эджуке? Может моего прапорщика с армейки не хватает им ( рост свыше 2 м и кулак как мои два ) короче надо π3дить. Обляков и Васин на выход. К сожалению в Дивееве я не вижу потенциала. Сигурдссон не тот уровень , потолок его пройден. Короче три года в пустую!!!
Куплет
Куплет
сегодня в 14:39
Гнать этого булибаша к чёртовой матери.
Voinnet
Voinnet
сегодня в 14:35
Ох как бы не хотелось чтоб Гончаренко ушел, но похоже на вброс. Березуцкий, скорее Овчинников
mangox22
mangox22
сегодня в 14:26
mangox22
Сегодня 13:12
ответ пользователю Serg_Diamond (раскрыть)
Обляков твой любимый опорник Кучаев опорник , Бистрович опорник , Марадигвили опорник что делать если "тренер" не разбирвется в тактике и играет без опрников. 4 года вы орали что молодежь вырастит что они перспективные но при колхознике все зачахли даже Фернандес неговоря о Чалове и др. Вам хоть игроков Баварии подавай через год будет Уфа ..

Не понятно по каким причинам закрыт комментарий ?
Слайш
Слайш
сегодня в 14:21
Лично я против увольнения Виктора Михайловича.

Буквально месяца назад ЦСКА демонстрировал лучшую игру в РПЛ, очень быструю, атакующую, много забивали. Однако после матчей сборных случился спад - Влашич приехал сам не свой, остальные тоже и у команды наступил спад.

Мне кажется главное что нужно сделать - купить ПРЯМО сейчас забивного нападающего! Вспомните все игры в последнее время - куча моментов (особенно в ЛЕ) и 0 забитых мячей. Неужто дело в тренере? Помоему очевидно, что нужен человек, который смог бы превращать моменты в голы! Чалов в психологической яме, Гаич никакой вообще нулина, больше вредит, Шкурин тоже не торт. Очень зря Вагнера не взяли или Мусу. Нужен нормальный нап и всё наладится, уверен..
mangox22
mangox22 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 14:12
    мангo
    мангo ответ Твой Арсен (раскрыть)
    сегодня в 14:04
    Да там просто серия была из Ротора .Арсенала и тому подобное вот и вырвались на тур два а так это ложное лидерство
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    сегодня в 14:02
    Главное достоинство бульбаша- низкая стоимость.Если ставить перед собой серьезные цели..не надо экономить на тренере.Надеюсь Гинер это понимает..
    мангo
    мангo ответ Великолепный (раскрыть)
    сегодня в 13:58
    И бабайкина пора гнать за крышевание картофельного самозванца
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 13:56
    Не уволят. Смахивает на семита) Бывший защитник рост 171 лол
    мангo
    мангo
    сегодня в 13:55
    Да ладно ... неужели это наступит ? Буду болеть за Урал и Ростов ..Валера не подведи!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 13:51
    Время пришло следующий Семак...
    Заполярный
    Заполярный ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    сегодня в 13:31
    Это было бы классно.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 13:31
    Любой иностранный тренер и себя уважающий российский тренер, условием на подписание выставит кол-во и цену трансферов. Хозяева ЦСКА таких денег не дадут. Поэтому уже не важно кто будет Березуцкий без опыта или условный Шалимов(Тарханов, Юран и т. д.) с опытом. Главное толков не будет. Но тренера всё равно менять надо.
    Великолепный
    Великолепный ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 13:20, ред.
    Влашич деградирует?
    Да ты похоже матчи ЦСКА не смотришь - Никола практически в каждом туре получает приз лучшего игрока ЦСКА. Последний такой пример матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:2). Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:2).

    Хорват провел на поле весь матч и забил первый гол своей команды.
    makkie
    makkie ответ Великолепный (раскрыть)
    сегодня в 13:13
    Зобнин деградирует?
    Да ты похоже матчи Спартака не смотришь - Рома один из лучших по ТТД, даже справа в защите.
    cska59
    cska59
    сегодня в 13:13
    Наверно уже пора менять,только кого вместо него брать.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:12
    Помнится и про Семака так же писали, что рассматривают его отставку после бесславного второго год подряд похода в ЛЧ.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 13:02
    давно пора этого колхозника домой отправить
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 13:01
    Этим жеребятам ни кто не даст ладу)
    Только менять состав,а денег НЕТ и не БУДЕТ.
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 12:59
    Этот вопрос не рассматривать нужно, а немедленно реализовывать. Четыре года бесперспективных мытарств. Причём первый год за счёт наследия Слуцкого и старой команды вытянули, а 3 последующих года полная безнадёга....
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 12:58
    Кони рассматривают? Что за чушь.Немедленно уволить.👉🚪.
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 12:57
    поставил бы вопрос иначе: а стоит ли назначать Березуцкого? Шило на мыло, часы на трусы?
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 12:56
    Хоть Ганчаренко, хоть Березуцкий, хоть Сульшер. Что они могут сделать, если загублен весь детский российский футбол. Откуда будут браться плоды при отсутствии семян.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 12:55
    Миллер не подойдет ?
    А то у него и бригада готовая, вот-вот все разбегуться !
    Pashok00786
    Pashok00786
    сегодня в 12:52
    Ему просто путевку надо в Белорусию ...а то заскучал поди)
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:40, ред.
    нужен опытный тренер , желательно с бригадой игроков
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