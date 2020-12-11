ЦСКА рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко

Источник сообщает, что руководство ЦСКА рассматривает вариант с увольнением Виктора Ганчаренко с поста главного тренера клуба после окончания осенне-зимней части чемпионата.
«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с „Уралом“ и „Ростовом“. Если Ганчаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сообщает источник.
Напомним, ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф.
Сегодня 13:12
ответ пользователю Serg_Diamond (раскрыть)
Обляков твой любимый опорник Кучаев опорник , Бистрович опорник , Марадигвили опорник что делать если "тренер" не разбирвется в тактике и играет без опрников. 4 года вы орали что молодежь вырастит что они перспективные но при колхознике все зачахли даже Фернандес неговоря о Чалове и др. Вам хоть игроков Баварии подавай через год будет Уфа ..
Не понятно по каким причинам закрыт комментарий ?
Сегодня 13:12
ответ пользователю Serg_Diamond (раскрыть)
Обляков твой любимый опорник Кучаев опорник , Бистрович опорник , Марадигвили опорник что делать если "тренер" не разбирвется в тактике и играет без опрников. 4 года вы орали что молодежь вырастит что они перспективные но при колхознике все зачахли даже Фернандес неговоря о Чалове и др. Вам хоть игроков Баварии подавай через год будет Уфа ..
Не понятно по каким причинам закрыт комментарий ?
Буквально месяца назад ЦСКА демонстрировал лучшую игру в РПЛ, очень быструю, атакующую, много забивали. Однако после матчей сборных случился спад - Влашич приехал сам не свой, остальные тоже и у команды наступил спад.
Мне кажется главное что нужно сделать - купить ПРЯМО сейчас забивного нападающего! Вспомните все игры в последнее время - куча моментов (особенно в ЛЕ) и 0 забитых мячей. Неужто дело в тренере? Помоему очевидно, что нужен человек, который смог бы превращать моменты в голы! Чалов в психологической яме, Гаич никакой вообще нулина, больше вредит, Шкурин тоже не торт. Очень зря Вагнера не взяли или Мусу. Нужен нормальный нап и всё наладится, уверен..
Буквально месяца назад ЦСКА демонстрировал лучшую игру в РПЛ, очень быструю, атакующую, много забивали. Однако после матчей сборных случился спад - Влашич приехал сам не свой, остальные тоже и у команды наступил спад.
Мне кажется главное что нужно сделать - купить ПРЯМО сейчас забивного нападающего! Вспомните все игры в последнее время - куча моментов (особенно в ЛЕ) и 0 забитых мячей. Неужто дело в тренере? Помоему очевидно, что нужен человек, который смог бы превращать моменты в голы! Чалов в психологической яме, Гаич никакой вообще нулина, больше вредит, Шкурин тоже не торт. Очень зря Вагнера не взяли или Мусу. Нужен нормальный нап и всё наладится, уверен..
Да ты похоже матчи ЦСКА не смотришь - Никола практически в каждом туре получает приз лучшего игрока ЦСКА. Последний такой пример матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:2). Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:2).
Хорват провел на поле весь матч и забил первый гол своей команды.
Да ты похоже матчи ЦСКА не смотришь - Никола практически в каждом туре получает приз лучшего игрока ЦСКА. Последний такой пример матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:2). Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:2).
Хорват провел на поле весь матч и забил первый гол своей команды.
Да ты похоже матчи Спартака не смотришь - Рома один из лучших по ТТД, даже справа в защите.
Да ты похоже матчи Спартака не смотришь - Рома один из лучших по ТТД, даже справа в защите.
Только менять состав,а денег НЕТ и не БУДЕТ.
Только менять состав,а денег НЕТ и не БУДЕТ.
А то у него и бригада готовая, вот-вот все разбегуться !
А то у него и бригада готовая, вот-вот все разбегуться !