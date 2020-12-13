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«Боруссия» Д уволила Фавра

сегодня, 16:35

«Боруссия» Дортмунд решила расстаться с главным тренером Люсьеном Фавром.

Сообщается, что увольнение произошло после поражения клуба в 11-м туре Бундеслиги от «Штутгарта» (1:5). Руководить командой будет помощник Фавра Эдин Терзич.

Официально пока эта информация не подтверждается.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
сегодня в 19:41
Гинер впечатлился?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:55
Учись Гинер , один маленький арзрп и тренера выкинуои у иебя 4 года позоров и ты терпишь, поэтому не стать ЦСКА Боруссией
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:51
Кажется поторопились
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 18:45
Честно говоря , болею за них давно. Вроде все есть у команды , а стабильности не хватает. С Баварией конечно трудно конкурировать, она ведь как наш Зенит, все лучшее гребет, но возможно и с ней бороться. В прошлом сезоне какой отрыв осенью был, а в итоге все про...ли. И так все время в последние годы, могут любого растерзать, но и любому по крупному влететь.А составчик не мешало бы почистить, не все соответствуют.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:31
Ну тогда сезон с Клоппом, когда к новому году Дортмунд возле зоны вылета был
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 18:29
Это было до нашей эры.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:54
Уж больно разгромное поражение.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:46
Неудивительно, после такого матча
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 17:40
БД не впечатлил, отставка давно напрашивалась
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:34
Чем, если не секрет ?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:31
Дортмунд и во вторую лигу вылетал. Так что колбасило и покруче)
LOpp
LOpp
сегодня в 17:26
Зенит отправил в отставку очередного тренера.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:20
Ну да, после такой увесистой пощечины от швабов, это более чем весомый повод для увольнения! Хотя, конечно, ему вполне могли дать доработать хотя бы до конца этого года.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:20
14 календарных дней отработка,пока с Юраном не договорились
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:11
В чем-то ты прав. Фавру победы над Зенитом в плюс не идут. Все таки Дортмунд должен был разрывать Зенит с неприличным счетом, а то как-то мелко получилось, учитывая разность в классе.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 17:11
Наконец-то
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:10
А ведь давно данное решение напрашивалось. Так Боруссию еще никогда не колбасило.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:09
вот так поступают после разгрома,а черчесу пофиг
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:03
Укатал Зенит Фавра, гы-гы !
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:02, ред.
Узнаю знакомый сценарий спектакля. Когда надо слить чемпионскую гонку, но слить красиво, команда мучается половину сезона, а потом делает тренера козлом отпущения и разгромно уступает аутсайдеру.

Потом назначение нового тренера, поиск новой игры, а время уходит и уже понятно что о золоте можно забыть. Но так как причина уважительная, вроде и не придерешься.

Как у нас в Динамо, Локомотиве и в каждом втором провинциальном клубе.

Я был о немецкой лиге лучшего мнения. Теперь остается смотреть только Англию.
CАRLOS
CАRLOS
сегодня в 17:00
Вот так, а у нас и 0:5 нормально. А что уж говорить про Еврокубки, никто даже не почесался.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:54
Это не удивительно.. 1:5 позор.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:54
Крутое решение.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:50
Один разгром перевернул всю жизнь тренера.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:49
Может и Почетино урвут по ходу дела.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:48
Всякому терпению есть конец.
kastites
kastites
сегодня в 16:46
Круто
shlifen
shlifen
сегодня в 16:43
Неужели свершилось?? Хуже чем сейчас, Дортмунд с его то составом, не смог бы играть. 1-5 дома от Штутгарта было уже "за гранью добра и зла". Выглядело так, словно тренер команду не контролирует, и просто надеется что игроки "сами затащат".
Тем более что это уже не первый разгром Дортмунда при Фавре был. Теперь надеюсь что пригласят условного Почеттино - точно будет не хуже швейцарца, зато молод, с амбициями побеждать, и неплохо ставит игру команды.
Фавру же теперь дорога в топ-клубы точно будет закрыта, но пока дождёмся уже 100%-ого подтверждения от самих "шмелей"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:40
Штутгарт постарался и тренера нет!
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