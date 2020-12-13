«Боруссия» Д уволила Фавра

«Боруссия» Дортмунд решила расстаться с главным тренером Люсьеном Фавром.
Сообщается, что увольнение произошло после поражения клуба в 11-м туре Бундеслиги от «Штутгарта» (1:5). Руководить командой будет помощник Фавра Эдин Терзич.
Официально пока эта информация не подтверждается.
Тем более что это уже не первый разгром Дортмунда при Фавре был. Теперь надеюсь что пригласят условного Почеттино - точно будет не хуже швейцарца, зато молод, с амбициями побеждать, и неплохо ставит игру команды.
Фавру же теперь дорога в топ-клубы точно будет закрыта, но пока дождёмся уже 100%-ого подтверждения от самих "шмелей"...
Тем более что это уже не первый разгром Дортмунда при Фавре был. Теперь надеюсь что пригласят условного Почеттино - точно будет не хуже швейцарца, зато молод, с амбициями побеждать, и неплохо ставит игру команды.
Фавру же теперь дорога в топ-клубы точно будет закрыта, но пока дождёмся уже 100%-ого подтверждения от самих "шмелей"...