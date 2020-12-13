«Боруссия» Д уволила Фавра

1607866526

сегодня, 16:35

«Боруссия» Дортмунд решила расстаться с главным тренером .

Сообщается, что увольнение произошло после поражения клуба в 11-м туре Бундеслиги от «Штутгарта» (1:5). Руководить командой будет помощник Фавра Эдин Терзич.

Официально пока эта информация не подтверждается.