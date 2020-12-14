Беккенбауэр — лучший центральный защитник всех времён

Бывший футболист «Баварии» и сборной ФРГ Франц Беккенбауэр был признан лучшим центральным защитником всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.
На награду также претендовали Франко Барези (легенда «Милана», Италия), Бобби Мур (легенда «Вест Хэма», Англия), Даниэль Пассарелла (в Европе известен по своим выступлениям за «Фиорентину» и «Интер», Аргентина), Фабио Каннаваро (экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и «Интера», Италия), Маттиас Заммер («Динамо» Дрезден, «Штутгарт», «Боруссия» Д, Германия), Марсель Десайи (экс-защитник «Марселя», «Милана» и «Челси», Франция), Гаэтано Ширеа (легенда «Ювентуса», Италия), Рональд Куман (ПСВ, «Аякс», «Барселона», Нидерланды) и Серхио Рамос («Реал», Испания).
Трудно выбрать одного, много классных центральных защитников.
Трудно выбрать одного, много классных центральных защитников.
Рамос - игрок, который влияет на игру команды. Тут вопрос, за что награда? Он не делает такие подкаты как Ван Бисака или не такой непроходимый, как Ван Дейк. Но он всё равно ведь круче этих двух вместе взятых. Сложно так называть лучшего.
Рамос - игрок, который влияет на игру команды. Тут вопрос, за что награда? Он не делает такие подкаты как Ван Бисака или не такой непроходимый, как Ван Дейк. Но он всё равно ведь круче этих двух вместе взятых. Сложно так называть лучшего.