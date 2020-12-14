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Беккенбауэр — лучший центральный защитник всех времён

сегодня, 18:40

Бывший футболист «Баварии» и сборной ФРГ Франц Беккенбауэр был признан лучшим центральным защитником всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

На награду также претендовали Франко Барези (легенда «Милана», Италия), Бобби Мур (легенда «Вест Хэма», Англия), Даниэль Пассарелла (в Европе известен по своим выступлениям за «Фиорентину» и «Интер», Аргентина), Фабио Каннаваро (экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и «Интера», Италия), Маттиас Заммер («Динамо» Дрезден, «Штутгарт», «Боруссия» Д, Германия), Марсель Десайи (экс-защитник «Марселя», «Милана» и «Челси», Франция), Гаэтано Ширеа (легенда «Ювентуса», Италия), Рональд Куман (ПСВ, «Аякс», «Барселона», Нидерланды) и Серхио Рамос («Реал», Испания).

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 21:07
хорошо хоть не Десайи выбрали, а то могли ведь
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:37
Выбирают не лучших, а самых знаменитых.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 20:33, ред.
Одназначно так
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:17
еще в списке должен быть Яаап Стам!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:01
Франс - конечно великий футболист, но думаю, что для кого то лучший кто то другой.
Трудно выбрать одного, много классных центральных защитников.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:00
В списке претендентов явно не хватает Альберта Шестернёва!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:49
На эту позицию лучше не найдёшь.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:07
Я слышал о Барези, что он лучший. Я видел игру Каннаваро и Рамоса. Каннаваро отыграл отрезками здорово, в Реале он не был уже надёжен, но на том ЧМ он был непроходим.
Рамос - игрок, который влияет на игру команды. Тут вопрос, за что награда? Он не делает такие подкаты как Ван Бисака или не такой непроходимый, как Ван Дейк. Но он всё равно ведь круче этих двух вместе взятых. Сложно так называть лучшего.
Abbath
Abbath ответ Triem (раскрыть)
сегодня в 19:04
Барези.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:59
К концу света готовятся?
Triem
Triem
сегодня в 18:49
Тут только Гаэтано Ширеа мог поспорить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:48
Полностью с этим согласен!
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