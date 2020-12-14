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France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён

сегодня, 18:29

Бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин был признан лучшим вратарём всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

На эту награду также претендовали Гордон Бэнкс (Англия), Тома Н’Коно (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).

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Все комментарии
Carradona
Carradona ответ Grey33 (раскрыть)
сегодня в 21:16
Да вот такие современные эксперты и составляют рейтинги. Чтобы делать оценку нужно знать всю историю, а не последним 20-30 лет. Ничего личного, друг.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 20:49
Н’Коно - то как сюда попал? из-за того, что долго играл? так это не показатель, а где Тони Шумахер? где Жан-Мари Пфафф, Ханс ван - Брёкелен?
cska1948
cska1948
сегодня в 19:54
Лев Яшин единственный вратарь, которого France Football наградил Золотым мячом! Так что не удивительно, что именно его и назвали вратарем всех времен и народов! И это правильно!
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 19:51
А где легендарный Сашок Филимонов?)
Grey33
Grey33
сегодня в 19:37
Не видел игру Яшина вживую, поздновато родился, может поэтому Буффонище для меня номер один.
протон1
протон1
сегодня в 19:36
березуцкий каким боком может вытащить цска из 62а?))) гончар с опытом в лч в бате был. он вася че ?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:32
Лев Иванович - это наша гордость в футболе!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:26
А где Вальдес?
Бродяга с острова Свободы
Бродяга с острова Свободы
сегодня в 19:17
Если даже европейцы это признали, значит это просто бесспорно.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 19:17
А что не так?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:13
Не понял !
А где рекордсмен всех времен и народов - ИГОРЯН ?
Все вранье ! Только Акинфеев лучший !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:06
В душе радостно и приятно, что Лев Иваныч лучший из лучших.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 19:01
Я бы еще тольдо добавил в список
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:00
Это само собой!!! Касильяс с ноером отдыхают,, Лев Иванович был,есть и будет лучший!!! Жаль что в те времена в свои, не играл за ростсельмаш!!!
санек002
санек002 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 18:56
ЛЕВ ИВАНОВИЧ ЯШИН-ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:55
Лев,одним словом!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:54
Его вроде уже много раз признавали лучшим.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 18:51
Удивительно, что вышла такая объективность и адекватность, ну и приятно, как ни крути
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:51
Интересно, по каким критериям выбирали лучшего... Может быть, по той причине, что:
"Прошедшее нам кажется милей
И не сравнимо с нынешним сегодня.
Тогда всё было краше и верней,
Честнее и намного благородней " ?
Д. Горошнев.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:47
заслуженно,но все же нужно было разделять на периоды,раньше футбол совсем другим был
Triem
Triem
сегодня в 18:45
Приятно, что так!
Медив
Медив
сегодня в 18:45
Что эти белые колонизаторы себе позволяют? Почему не великий Н`Коно - лучший вратарь в истории человечества? Который, кстати, попал в этот список абсолютно заслуженно, а не потому что он черный
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 18:39
Кто бы сомневался. Общепризнанный факт.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 18:38, ред.
Когда у Льва Ивановича возникли психологические проблемы, то помогла рыбалка. Отдых с удочкой в руке позволил восстановить силы и выиграть Золотой Мяч.
Может быть именно этого не хватает нашим нынешним футболистам, предпочитающие отдыхать с шампанским в клубах? Посидел бы денёк с удочкой Кокорин, а Мамаев пособирал грибы - глядишь и не было бы желания кого-то стулом по голове ударить, а хотелось бы в футболе себя проявить.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 18:33
Тут без вариантов!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:32
Так оно и есть. Лучший!
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