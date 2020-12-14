France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён

Бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин был признан лучшим вратарём всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.
На эту награду также претендовали Гордон Бэнкс (Англия), Тома Н’Коно (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).
Может быть именно этого не хватает нашим нынешним футболистам, предпочитающие отдыхать с шампанским в клубах? Посидел бы денёк с удочкой Кокорин, а Мамаев пособирал грибы - глядишь и не было бы желания кого-то стулом по голове ударить, а хотелось бы в футболе себя проявить.
Может быть именно этого не хватает нашим нынешним футболистам, предпочитающие отдыхать с шампанским в клубах? Посидел бы денёк с удочкой Кокорин, а Мамаев пособирал грибы - глядишь и не было бы желания кого-то стулом по голове ударить, а хотелось бы в футболе себя проявить.