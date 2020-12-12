Защитник «Штутгарта»: «Мечтаю когда-нибудь поиграть в России»

Защитник «Штутгарта» признался, что хотел бы однажды поиграть в чемпионате России.

24-летний футболист родился в Узбекистане, выступал за молодёжную сборную Германии.

Интерес со стороны «Спартака», ЦСКА и «Локомотива»? Мне бы не хотелось называть клубы, но интерес [из РПЛ ] действительно присутствовал. Впрочем, до конкретики дело не доходило. Например, прошлой зимой никуда уходить не собирался — очень хотел помочь «Ганноверу» вернуться в Бундеслигу. А когда не получилось, то последовало предложение от «Штутгарта», которое очень понравилось. Сразу почувствовал, что мне полностью доверяют, что смогу развиваться и чего-то достигать с клубом.

Любой футболист хочет достичь максимума. Конечно, хочу когда-то выступать на уровне Лиги чемпионов. Но честно скажу, на три-четыре года вперёд не загадываю. Единственное скажу, что мечтаю когда-нибудь всё же поиграть в России, где у меня столько родственников.