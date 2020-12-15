Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропустит заседание КДК РФС.
Московский клуб уведомил об этом председателя комитета Артура Григорьянца. Тедеско не сможет присутствовать на заседании, так как «Спартак» в 15:00 (мск) вылетает в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».
Напомним, что недавно немецкий специалист вступил в словесную перепалку с представителями «Сочи», а затем заявил, что в его адрес высказывались слова с националистическим подтекстом.
И вот тебе с большой буквы: Нобоа, Мевля, Полоз, Заболотный. Надо же, я написал их фамилии с большой буквы, значит я не предвзят к сочи?)))
2. Где я доказывал правоту Тедеско? Я же ясно написал "сказать ОБА могут всё что угодно". Надо пояснять, что значит оба? Поясню: Тедеско и бородин.
Нужно проводить расследование, смотреть видео, слушать записи разговоров. И если это сделано и есть доказательства, то решение можно и заочно принимать.
3. Может я не прав и бородин не менял нюансы своей версии произошедшего и видеозапись доказала правоту сочи в моменте с джанаевым?
И вот тебе с большой буквы: Нобоа, Мевля, Полоз, Заболотный. Надо же, я написал их фамилии с большой буквы, значит я не предвзят к сочи?)))
2. Где я доказывал правоту Тедеско? Я же ясно написал "сказать ОБА могут всё что угодно". Надо пояснять, что значит оба? Поясню: Тедеско и бородин.
Нужно проводить расследование, смотреть видео, слушать записи разговоров. И если это сделано и есть доказательства, то решение можно и заочно принимать.
3. Может я не прав и бородин не менял нюансы своей версии произошедшего и видеозапись доказала правоту сочи в моменте с джанаевым?
Ты же мне сейчас хочешь правоту Тудеско доказать основываясь только на одном, что являешься болельщиком Спартака. Особенно это заметно когда спартача фамилию пишешь с большой буквы, а сочинцев с маленькой.
Даже если покажут видео где Тедеско будет оскорблять всех, в том числе и Россию, для тебя он всё равно прав будет. С тобой смысла нет, что то обсуждать, везде "заговор" против Спартака. Прощай!
Ты же мне сейчас хочешь правоту Тудеско доказать основываясь только на одном, что являешься болельщиком Спартака. Особенно это заметно когда спартача фамилию пишешь с большой буквы, а сочинцев с маленькой.
Даже если покажут видео где Тедеско будет оскорблять всех, в том числе и Россию, для тебя он всё равно прав будет. С тобой смысла нет, что то обсуждать, везде "заговор" против Спартака. Прощай!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
А то уже все берега попутали, как последние базарные бабы словами кидаются, а ответить за себя не могут, прячутся за отмазками и юристами клуба. Это ко всем относиться.
P.S. Заседание надо перенести и свести всех кто замешан в скандале. Слишком уж серьёзные обвинения с обеих сторон. Мы должны знать настоящую правду, а не истерические бабские выкрики из-за угла.
А то уже все берега попутали, как последние базарные бабы словами кидаются, а ответить за себя не могут, прячутся за отмазками и юристами клуба. Это ко всем относиться.
P.S. Заседание надо перенести и свести всех кто замешан в скандале. Слишком уж серьёзные обвинения с обеих сторон. Мы должны знать настоящую правду, а не истерические бабские выкрики из-за угла.
А Тедеско получит дискву в любом случае. Может условную, а может и реальную.
А Тедеско получит дискву в любом случае. Может условную, а может и реальную.
конечно, тренеру хотелось поговорить по душам с этими достойными людьми !
конечно, тренеру хотелось поговорить по душам с этими достойными людьми !
Д. Тедеско. подпись
Д. Тедеско. подпись
...подозреваю,что не только Ханчарэнка должен быть уволен!
...подозреваю,что не только Ханчарэнка должен быть уволен!