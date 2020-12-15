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Тедеско пропустит заседание КДК РФС

15 декабря 2020, 13:05

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропустит заседание КДК РФС.

Московский клуб уведомил об этом председателя комитета Артура Григорьянца. Тедеско не сможет присутствовать на заседании, так как «Спартак» в 15:00 (мск) вылетает в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

Напомним, что недавно немецкий специалист вступил в словесную перепалку с представителями «Сочи», а затем заявил, что в его адрес высказывались слова с националистическим подтекстом.

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Все комментарии
vm777
vm777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 декабря в 17:46
1. Ты мне предъявляешь за джанаев с маленькой буквой, хотя сам постоянно называешь Тедеско румыном и коверкаешь его фамилию. По твоей логике это показывает твое предвзятое отношение к Тедеско. И если тебе покажут видео, где оскорбляют Тедеско, ты скажешь, что он н*годяй и сам виноват.
И вот тебе с большой буквы: Нобоа, Мевля, Полоз, Заболотный. Надо же, я написал их фамилии с большой буквы, значит я не предвзят к сочи?)))
2. Где я доказывал правоту Тедеско? Я же ясно написал "сказать ОБА могут всё что угодно". Надо пояснять, что значит оба? Поясню: Тедеско и бородин.
Нужно проводить расследование, смотреть видео, слушать записи разговоров. И если это сделано и есть доказательства, то решение можно и заочно принимать.
3. Может я не прав и бородин не менял нюансы своей версии произошедшего и видеозапись доказала правоту сочи в моменте с джанаевым?
Санчо Панса
Санчо Панса
15 декабря в 17:46
Да, более чем объективная причина у Тедески! Ну ладно, главное, чтобы в Питере он не столкнулся с расизмом)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ vm777 (раскрыть)
15 декабря в 17:06
Так я и говорю, что бы все встретились каждый рассказал бы свою версию, есть ли есть то предъявили бы доказательство виде, аудио и т.д.
Ты же мне сейчас хочешь правоту Тудеско доказать основываясь только на одном, что являешься болельщиком Спартака. Особенно это заметно когда спартача фамилию пишешь с большой буквы, а сочинцев с маленькой.
Даже если покажут видео где Тедеско будет оскорблять всех, в том числе и Россию, для тебя он всё равно прав будет. С тобой смысла нет, что то обсуждать, везде "заговор" против Спартака. Прощай!
vm777
vm777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 декабря в 15:33
Чтобы знать правду в первую очередь нужно увидеть запись со звуком. А сказать они оба могут всё что угодно. Как в ситуации с джанаевым. Говорили про агрессию Тедеско и что он не стал пожимать руку джанаеву, а видео показало, что это не так.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
15 декабря в 14:56
Главный баламут и не появится, куда это годится.Пусть отвечает за свои слова, если обвинил кого-то.А то развел панику и в кусты.
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
15 декабря в 14:46
Буду ждать с нетерпением,что ты ему скажешь вдогон.Думаю,что это время недалеко,судя по его всесторонней подготовке,направленной на расставание с нашей "негостеприимной,нетолерантной,нецивилизованной страной".

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
mars6791
mars6791
15 декабря в 14:41
Зенит и Сочи , один проект, что тут спорить.
cska1948
cska1948
15 декабря в 14:40
Похоже, в КДК РФС понятия не имеют о том, что СпаМ завтра играет в Питере! Иначе как объяснить, что Тедеско именно сегодня пригласили на заседание.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ vm777 (раскрыть)
15 декабря в 14:23, ред.
Ну вот встретились бы и поговорили бы как мужики. По таким вопросам надо всех вызывать, а за отказ являться автоматическая дисква на пол года минимум и большой штраф.
А то уже все берега попутали, как последние базарные бабы словами кидаются, а ответить за себя не могут, прячутся за отмазками и юристами клуба. Это ко всем относиться.

P.S. Заседание надо перенести и свести всех кто замешан в скандале. Слишком уж серьёзные обвинения с обеих сторон. Мы должны знать настоящую правду, а не истерические бабские выкрики из-за угла.
vm777
vm777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 декабря в 13:58
Плывет бородин вовсю в своих интервью: то одно сказал, то другое, то во время матча, то в перерыве.
А Тедеско получит дискву в любом случае. Может условную, а может и реальную.
тумба-юмба
тумба-юмба
15 декабря в 13:56
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    15 декабря в 13:49
    плачь Ярославны продолжается!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    15 декабря в 13:41
    Понял, что поплывёт после пару вопросов и его признают шалаболом как и Федуна, вот и испугался присутствовать. Как будто последний транспорт уходит в 15:00 (мск) и после этого навсегда закрывают все сообщения между Питером и Москвой! Но отмазка хорошая.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    15 декабря в 13:39
    Одним словом - Тедеско послал этих идиотов в длительное эротическое путешествие . С волками жить -по волчьи выть ! Умничка !
    Evilhuman
    Evilhuman
    15 декабря в 13:32
    Не нашлось в Тарасовка смирительной рубашки, побоялись в люди выпускать тедеску
    mihaluch
    mihaluch
    15 декабря в 13:28
    А надо чтобы поприсутствовал.
    112910415
    112910415
    15 декабря в 13:25
    очень, очень жаль, что так вышло !
    конечно, тренеру хотелось поговорить по душам с этими достойными людьми !
    Aris
    Aris
    15 декабря в 13:24
    А что ему там делать среди питерских то? Решение уже вынесено ....бергом!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 декабря в 13:16
    "Прошу вынести решение по заседанию КДК в мое отсутствие. Любой вердикт о штрафе и дисквалификации буду расценивать как предвзятый, националистический, сексистский и расистский"
    Д. Тедеско. подпись
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 декабря в 13:12
    Федун тоже всегда пропускает заседания РФС,важные для футбола,чтобы потом сказать,что без него было принято неправильное решение.Или его правильное мнение был не учтено.А с другой стороны:Этот дисциплинарный общак не знает расписания матчей и не интересуется планами клубов?

    ...подозреваю,что не только Ханчарэнка должен быть уволен!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 декабря в 13:09
    Нашел отмазку чтоб не стыдиться на заседании
    drug01
    drug01
    15 декабря в 13:09
    Будем смотреть и ждать результат
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