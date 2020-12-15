Тедеско пропустит заседание КДК РФС

1608026703

15 декабря 2020, 13:05

Главный тренер «Спартака» пропустит заседание КДК РФС .

Московский клуб уведомил об этом председателя комитета Артура Григорьянца. Тедеско не сможет присутствовать на заседании, так как «Спартак» в 15:00 (мск) вылетает в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

Напомним, что недавно немецкий специалист вступил в словесную перепалку с представителями «Сочи», а затем заявил, что в его адрес высказывались слова с националистическим подтекстом.