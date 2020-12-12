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«Спартак» просит организовать минуту молчания в память о Гафте

сегодня, 13:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Не начался

По данным источника, «Спартак» собирается обратиться к руководству РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о болельщике команды, актере Валентине Гафте перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Сочи».

Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Матч между «Спартаком» и «Сочи» пройдет 12 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».

«„Спартак“ собирается обратиться в РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о Гафте перед матчем с „Сочи“», — сообщил источник.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
сегодня в 13:56
Ну, можно устроить минуту молчания, хотя на мой взгляд, роли артистов в нашей жизни очень сильно преувеличена.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:43
Я помню замечательный памфлет Гафта:
"Россия, слышишь страшный зуд?
Три Михалкова по тебе ползут!"
Светлая память Валентину Гафту.
alexamit
alexamit
сегодня в 13:20
А причём здесь футбол?Вы ещё встаньте на колени по поводу смерти зулуса в Танзании.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:15
Вот и Гафт ушел... Последние из Могикан. Соболезнование..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:07
Было бы правильно.
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