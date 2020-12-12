«Спартак» просит организовать минуту молчания в память о Гафте

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сегодня, 13:06

По данным источника, «Спартак» собирается обратиться к руководству РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о болельщике команды, актере Валентине Гафте перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Сочи».

Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Матч между «Спартаком» и «Сочи» пройдет 12 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».