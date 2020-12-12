«Спартак» просит организовать минуту молчания в память о Гафте

По данным источника, «Спартак» собирается обратиться к руководству РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о болельщике команды, актере Валентине Гафте перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Сочи».
Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Матч между «Спартаком» и «Сочи» пройдет 12 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».
«„Спартак“ собирается обратиться в РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о Гафте перед матчем с „Сочи“», — сообщил источник.
"Россия, слышишь страшный зуд?
Три Михалкова по тебе ползут!"
Светлая память Валентину Гафту.
"Россия, слышишь страшный зуд?
Три Михалкова по тебе ползут!"
Светлая память Валентину Гафту.