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С. Индзаги: «„Лацио“ постоянно на пределе. Невероятный график матчей»

16 декабря 2020, 05:37
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвёл итоги ничейного матча с «Беневенто» (1:1) в 12-м туре Серии А.

Ребята старались изо всех сил, чтобы победить. Мы не должны были пропускать этот гол, а наоборот, забить ещё один в первом тайме.

После перерыва мы не показали прежний уровень интенсивности, а «Беневенто» стал играть лучше, так что второй тайм получился более сбалансированным. Сожаления связаны с первым таймом. «Беневенто» доставил нам много проблем.

Мы потеряли Лукаса Лейву, Франческо Ачерби и Мохамеда Фареса из-за мышечных проблем после субботнего матча с «Вероной» (1:2). Через полтора дня нам уже надо было ехать в Беневенто. График матчей невероятный, мы постоянно на пределе.

Я по-прежнему считаю, что у нашей команды большой потенциал, но мы неизбежно устаём, играя каждые три дня.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
16 декабря в 12:40
Да у Лацио нет глубины состава чтобы играть в таком темпе
Mangur
Mangur
16 декабря в 06:05
Хотите быть первыми? Играть надо на пределе и побеждать. А так, просто очевидное отрицание своей несостоятельности. К чему оправлания?
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 05:44
А кому сейчас легко???
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