С. Индзаги: «„Лацио“ постоянно на пределе. Невероятный график матчей»

Главный тренер «Лацио» подвёл итоги ничейного матча с «Беневенто» (1:1) в 12-м туре Серии А.

Ребята старались изо всех сил, чтобы победить. Мы не должны были пропускать этот гол, а наоборот, забить ещё один в первом тайме.

После перерыва мы не показали прежний уровень интенсивности, а «Беневенто» стал играть лучше, так что второй тайм получился более сбалансированным. Сожаления связаны с первым таймом. «Беневенто» доставил нам много проблем.

Мы потеряли Лукаса Лейву, Франческо Ачерби и Мохамеда Фареса из-за мышечных проблем после субботнего матча с «Вероной» (1:2). Через полтора дня нам уже надо было ехать в Беневенто. График матчей невероятный, мы постоянно на пределе.

Я по-прежнему считаю, что у нашей команды большой потенциал, но мы неизбежно устаём, играя каждые три дня.