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Зидан: «Для меня Бензема — лучший французский форвард всех времён»

16 декабря 2020, 04:14
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:1) в перенесённом матче 19-го тура Примеры и похвалил нападающего своей команды Карима Бензема, отличившегося дублем.

Является ли Бензема величайшим французским форвардом в истории? Для меня да. Карим доказывает это здесь, а он давно выступает за «Реал». У него более 500 игр, и он забил много мячей. Его статистика говорит сама за себя. Для меня он лучший, это точно.

Люди ожидали, что я проведу серьёзную ротацию после игры с «Атлетико»? Люди всегда будут обсуждать, что бы я ни делал. Но я должен это делать. Да, все хотят играть, но самое важное — то, что мы продолжаем делать то, что делаем. Всё идёт неплохо, и мы очень рады этим трём очкам.

В Ла Лиге ты всегда испытываешь трудности. Это правда, что сегодня у нас было много сложностей, но мы взяли три очка. Мы не показали блестящую игру, но когда вы не играете хорошо, вы всё равно должны побеждать.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo ответ Тага Дага (раскрыть)
16 декабря в 20:08
Про Мбаппе действительно лучше молчи, он не сделал и десятой доли вклада Бензема в футбольную историю. Пока он играет во французской лиге ему не видать звания лучшего. Вспомни того же Анри или Копу
Ruslan3132
Ruslan3132
16 декабря в 11:50
ну Бенз крут
рус фан
рус фан
16 декабря в 11:09
Бенз крут с этим не поспоришь, но все же Анри, Трезеге, Папен были получше на мой взгляд, а Зидан понятно накачивает свою главную звезду в атаке на данный момент.
Alex12357
Alex12357
16 декабря в 10:13
Что значит Африка,и здесь свои амбиции ,ну ты и лысый!
Klaus-S
Klaus-S
16 декабря в 08:39
Где то в Париже, прочитал эту новость и пролил на себя кофе от такой наглости, обладатель 3 золотых мячей Мишель Платини.
Тага Дага
Тага Дага
16 декабря в 08:29
Зидан бредит...Дюгари и Анри на голову сильнее шантажиста...про Мбаппе вообще молчу.
CАRLOS
CАRLOS
16 декабря в 08:14
"А ещё он мой внебрачный сын", заявил Зидан.
Cympak-05
Cympak-05
16 декабря в 06:22
Бензема хорош но свои действиями испортил отношения к себе и подорвал свою репутацию в футбольном мире. В результате остался без кубка чемпионов
Сергей Мячин
Сергей Мячин
16 декабря в 06:09
Форвард мощный, но вот прям что величайший, есть сомнения.
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 05:23
Лучше точно есть
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 05:10
У каждого тренера свои симпатии.
А по игре, то просто с ранним удалением повезло.
Mangur
Mangur
16 декабря в 04:26
У каждого свое мнение
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