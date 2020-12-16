Зидан: «Для меня Бензема — лучший французский форвард всех времён»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:1) в перенесённом матче 19-го тура Примеры и похвалил нападающего своей команды , отличившегося дублем.

Является ли Бензема величайшим французским форвардом в истории? Для меня да. Карим доказывает это здесь, а он давно выступает за «Реал». У него более 500 игр, и он забил много мячей. Его статистика говорит сама за себя. Для меня он лучший, это точно.

Люди ожидали, что я проведу серьёзную ротацию после игры с «Атлетико»? Люди всегда будут обсуждать, что бы я ни делал. Но я должен это делать. Да, все хотят играть, но самое важное — то, что мы продолжаем делать то, что делаем. Всё идёт неплохо, и мы очень рады этим трём очкам.

В Ла Лиге ты всегда испытываешь трудности. Это правда, что сегодня у нас было много сложностей, но мы взяли три очка. Мы не показали блестящую игру, но когда вы не играете хорошо, вы всё равно должны побеждать.