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Ф. Индзаги: «Перед матчем у нас был непростой разговор с Симоне»

16 декабря 2020, 02:05
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги дал комментарий после матча 12-го тура Серии А против «Лацио», который возглавляет его брат Симоне.

В первом тайме «Лацио» были как инопланетяне. Они вошли в топ-16 команд Европы, они доминировали, но мы не сдавались и вернулись в игру. Я искренне рад тому, что вся тяжёлая работа игроков окупается этими результатами.

Это был странный матч, эмоциональный вечер игры против команды моего брата, команды, за которую обычно я переживаю как главный её болельщик. Это также странная игра для наших родителей, его детей, моих племянников, но такова суть футбола — быть соперниками в течение этих 90 минут. Через 4 месяца нам пройдётся пройти через это снова.

Вчера вечером было действительно странно. Мы говорили по телефону около полуночи, как обычно. Мы привыкли обсуждать игроков, наши тактические планы, но очевидно, мы должны были избегать всех этих вещей! Это был непростой разговор.

Мы с братом были достаточно сдержанными на бровке по сравнению с тем, как ведём себя обычно.

То, чего достиг мой брат с «Лацио» — нечто выдающееся, тут не о чем и говорить. Он заслуживает очень высоких оценок.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
16 декабря в 04:38
Так и думал что Симоне не осмелится обыгрывать брата, учитывая что команда Филиппо борится за выживание. Поэтому поставил на обе забьют и Беневенто не проиграет)
Василий 50
Василий 50
16 декабря в 02:51
Кому нужны эти подробности, да еще и в виде оправданий?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 декабря в 02:11
короче сгоняли договорняк
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