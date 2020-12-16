Ф. Индзаги: «Перед матчем у нас был непростой разговор с Симоне»

Главный тренер «Беневенто» дал комментарий после матча 12-го тура Серии А против «Лацио», который возглавляет его брат Симоне.

В первом тайме «Лацио» были как инопланетяне. Они вошли в топ-16 команд Европы, они доминировали, но мы не сдавались и вернулись в игру. Я искренне рад тому, что вся тяжёлая работа игроков окупается этими результатами.

Это был странный матч, эмоциональный вечер игры против команды моего брата, команды, за которую обычно я переживаю как главный её болельщик. Это также странная игра для наших родителей, его детей, моих племянников, но такова суть футбола — быть соперниками в течение этих 90 минут. Через 4 месяца нам пройдётся пройти через это снова.

Вчера вечером было действительно странно. Мы говорили по телефону около полуночи, как обычно. Мы привыкли обсуждать игроков, наши тактические планы, но очевидно, мы должны были избегать всех этих вещей! Это был непростой разговор.

Мы с братом были достаточно сдержанными на бровке по сравнению с тем, как ведём себя обычно.

То, чего достиг мой брат с «Лацио» — нечто выдающееся, тут не о чем и говорить. Он заслуживает очень высоких оценок.