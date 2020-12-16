ГлавнаяНовости

Канте о двух поражениях «Челси»: «Это не то, чего мы хотим»

16 декабря 2020, 05:19
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в 13-м туре АПЛ. Ранее лондонский клуб проиграл «Эвертону» (0:1).

Поражения всегда разочаровывают. Первый тайм вышел не таким уж классным.

Мы вели в счёте и могли бы решить игру. Когда они забили, мы попытались вырвать победу и пропустили гол с контратаки.

Произошедшее в последних двух матчах — это не то, чего мы хотим.

Все новости
Клопп: «Долго доминировать в АПЛ — это слишком сложно»
Сегодня, 09:32 Комментарии5
Крауч: «Скоро „Тоттенхэм“ выиграет трофей»
Сегодня, 09:08 Комментарии7
Румменигге: «Мы гордимся тем, что пишем историю вместе с Левандовски»
Сегодня, 06:54 Комментарии2
Клопп о награде Лучшему тренеру года: «Я шокирован»
Сегодня, 06:22 Комментарии14
Сульшер: «Победа „Манчестер Юнайтед“ могла бы быть поувереннее»
Сегодня, 04:44 Комментарии3
Левандовски: «Замечательно получить эту награду в эпоху Месси и Роналду»
Сегодня, 02:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 07:59
"Нам надо было забивать больше голов. Тогда бы мы выиграли."
112910415
112910415
16 декабря в 06:47
в самом деле, не то ?
тогда какая-то ошибка вышла с исполнением желаний !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 декабря в 05:56
Да неплохо играете.
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 05:50
Может негр тренера сливает.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 05:25
Зато этого соперники хотят
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 05:22
Да уж!Точно не то)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 05:21
Челси просто не везет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100