Канте о двух поражениях «Челси»: «Это не то, чего мы хотим»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в 13-м туре АПЛ. Ранее лондонский клуб проиграл «Эвертону» (0:1).
Поражения всегда разочаровывают. Первый тайм вышел не таким уж классным.
Мы вели в счёте и могли бы решить игру. Когда они забили, мы попытались вырвать победу и пропустили гол с контратаки.
Произошедшее в последних двух матчах — это не то, чего мы хотим.
тогда какая-то ошибка вышла с исполнением желаний !
тогда какая-то ошибка вышла с исполнением желаний !