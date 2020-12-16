Канте о двух поражениях «Челси»: «Это не то, чего мы хотим»

Полузащитник «Челси» прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в 13-м туре АПЛ . Ранее лондонский клуб проиграл «Эвертону» (0:1).

Поражения всегда разочаровывают. Первый тайм вышел не таким уж классным.

Мы вели в счёте и могли бы решить игру. Когда они забили, мы попытались вырвать победу и пропустили гол с контратаки.

Произошедшее в последних двух матчах — это не то, чего мы хотим.