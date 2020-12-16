Гвардиола: «„Сити“ заслужил победу, но не выиграл. Странная ситуация»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итоги домашней встречи с «Вест Бромвичем» (1:1) в 13-м туре АПЛ .

В первом тайме мы мало что создали, соперник очень плотно оборонялся, а мы испытывали проблемы с подбором мяча. Во втором тайме мы сделали всё, нам просто не удалось забить.

Мы достаточно создали, что выиграть матч. Кажется, 26 ударов. Нужно было просто забить мяч. Мы испытываем с этим проблемы. Но надо быть оптимистами.

Не обязательно быть слишком умным, чтобы увидеть разрыв [в результатах] между этим сезоном и предыдущими. Дело не в уверенности. Серхио Агуэро травмирован четыре месяца, но мы создаём моменты, мы доходим до ворот, но просто не можем забить.

Дело не в набранных очках. [Для лидирования в чемпионате] необходимо выигрывать такие матчи. Мы знаем, что теряем очки. В таких играх надо побеждать. До вершины таблицы не так уж далеко, но вы обязаны побеждать «Вест Бромвич» дома. Но впереди ещё много матчей.

Это странная ситуация для всех. Мы заслужили победу, но не выиграли.