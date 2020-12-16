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Гвардиола: «„Сити“ заслужил победу, но не выиграл. Странная ситуация»

16 декабря 2020, 01:36
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги домашней встречи с «Вест Бромвичем» (1:1) в 13-м туре АПЛ.

В первом тайме мы мало что создали, соперник очень плотно оборонялся, а мы испытывали проблемы с подбором мяча. Во втором тайме мы сделали всё, нам просто не удалось забить.

Мы достаточно создали, что выиграть матч. Кажется, 26 ударов. Нужно было просто забить мяч. Мы испытываем с этим проблемы. Но надо быть оптимистами.

Не обязательно быть слишком умным, чтобы увидеть разрыв [в результатах] между этим сезоном и предыдущими. Дело не в уверенности. Серхио Агуэро травмирован четыре месяца, но мы создаём моменты, мы доходим до ворот, но просто не можем забить.

Дело не в набранных очках. [Для лидирования в чемпионате] необходимо выигрывать такие матчи. Мы знаем, что теряем очки. В таких играх надо побеждать. До вершины таблицы не так уж далеко, но вы обязаны побеждать «Вест Бромвич» дома. Но впереди ещё много матчей.

Это странная ситуация для всех. Мы заслужили победу, но не выиграли.

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Все комментарии
Dexter2110
Dexter2110
16 декабря в 09:40
с такой игрой х...р вам а не победа.
Raamtvall
Raamtvall
16 декабря в 09:13
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    16 декабря в 01:47
    Странно, но ты еще тренер.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    16 декабря в 01:41
    Хватит рассказывать сказки, физрук.
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