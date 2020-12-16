Гюндоган о ничьей с «Вест Бромвичем»: «Мы люди, а не машины»

Полузащитник «Манчестер Сити» подвёл итоги ничейного матча с «Вест Бромвичем» (1:1) в рамках 13-го тура АПЛ .

Все команды в Европе испытывают трудности с тем, чтобы одерживать несколько побед подряд. Но мы обязаны выигрывать такие матчи, особенно дома.

Однако мы люди, а не машины, и тоже испытываем трудности. Мы знаем, что могли бы сыграть лучше, но мне кажется, сегодня всё решили детали.

Мы заслуживали большего, у нас были моменты. Я не знаю, что сказать, обидно получить одно очко. Мы должны выигрывать подобные матчи.

В это время года игры не всегда складываются легко, матчей так много, а соперники так глубоко оборонятся. Они хорошо это делают, борются изо все сил и за каждый мяч. Нелегко создавать моменты, но мы создавали, просто не смогли забить больше одного гола.