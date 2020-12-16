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Гюндоган о ничьей с «Вест Бромвичем»: «Мы люди, а не машины»

16 декабря 2020, 03:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвёл итоги ничейного матча с «Вест Бромвичем» (1:1) в рамках 13-го тура АПЛ.

Все команды в Европе испытывают трудности с тем, чтобы одерживать несколько побед подряд. Но мы обязаны выигрывать такие матчи, особенно дома.

Однако мы люди, а не машины, и тоже испытываем трудности. Мы знаем, что могли бы сыграть лучше, но мне кажется, сегодня всё решили детали.

Мы заслуживали большего, у нас были моменты. Я не знаю, что сказать, обидно получить одно очко. Мы должны выигрывать подобные матчи.

В это время года игры не всегда складываются легко, матчей так много, а соперники так глубоко оборонятся. Они хорошо это делают, борются изо все сил и за каждый мяч. Нелегко создавать моменты, но мы создавали, просто не смогли забить больше одного гола.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря в 06:14
Недооценили аутсайдера, непрофессионально.
Mangur
Mangur
16 декабря в 03:35
Волки Челси обули. Эти тоже не машины. Хе-хе
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