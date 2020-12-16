Медведев уходит с поста генерального директора «Зенита»

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16 декабря 2020, 11:45

Сообщается, что Александр Медведев покидает пост генерального директора «Зенита».

Решение было принято примерно месяц назад. В настоящий момент всеми операционными вопросами в «Зените» занимается Елена Илюхина. О сменщике Медведева пока ничего не сообщается.

Напомним, Медведев занял должность генерального директора петербургского клуба в 2019 году.