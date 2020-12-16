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Медведев уходит с поста генерального директора «Зенита»

16 декабря 2020, 11:45

Сообщается, что Александр Медведев покидает пост генерального директора «Зенита».

Решение было принято примерно месяц назад. В настоящий момент всеми операционными вопросами в «Зените» занимается Елена Илюхина. О сменщике Медведева пока ничего не сообщается.

Напомним, Медведев занял должность генерального директора петербургского клуба в 2019 году.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 17:05
Поел с барского стола, теперь очередь других, что не президент то бездарь , дилетант и клоун.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
16 декабря в 19:51, ред.
Жалко! Интересный был клоун! Впрочем в Зените и около их еще много, скучать будет некогда!)))
P.S. Медведев сказал: "Враги клевещут!" Так что шоу продолжается!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
16 декабря в 19:27
Утятина!
Detroit_07
Detroit_07
16 декабря в 18:59
Что-то, а при нём хотя бы состав почистили, избавившись от лишнего балласта: Эрнани, Цаллаговы и прочее.
oFANATo
oFANATo
16 декабря в 18:46
Он улетел и не обещал вернуться. 😆🤣😆
Sanches65
Sanches65
16 декабря в 18:37
Мистер Жаба, ты куда???
viv
viv
16 декабря в 18:37
Доболтался говорун.
Спагетти
Спагетти ответ Олег Борткевич (раскрыть)
16 декабря в 17:44
А дзюба ваша гордость и пример для подражания?)
Asper
Asper
16 декабря в 17:29
Откровенно говоря, скатертью. Любитель много попиз...ть
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 17:26
А Шурик сказал , что никуда не собирается??? Кто лжет???
RamonCSKA
RamonCSKA ответ stachel (раскрыть)
16 декабря в 17:22
Место в уфе за нашим физруком, у вас сочи есть
batog
batog ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
16 декабря в 17:03
Перчатки рваные попались.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 декабря в 16:00
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 декабря в 15:18
    Подарок на новый год.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 декабря в 15:17
    Ну теперь у Зенита попрет !
    Осталось уволить Семака , Дзюбу и Азмуна !
    alexgurzan
    alexgurzan ответ 4RT (раскрыть)
    16 декабря в 15:12
    .
    4RT
    4RT
    16 декабря в 15:11
    Время впадать в спячку 😁
    Насмешник
    Насмешник ответ Альфи (раскрыть)
    16 декабря в 15:05
    Будет, как Геркус и Червиченко, из кустов подвывать изображая из себя эксперта. Таких не заткнешь.
    Старый добрый Валерон
    Старый добрый Валерон
    16 декабря в 14:54, ред.
    Человек с фамилией Медведев как показывает практика приходит всегда ненадолго, переводит часы, выпускает Йотафон, покупает Малкома и так ничего не сделав полезного уходит. Проклятье фамилии.
    brooks
    brooks
    16 декабря в 14:47
    Александр Медведев отреагировал на новость о своем уходе с поста генерального директора петербургского «Зенита», передает «РБК-Спорт».

    «Враги клевещут», — сказал он.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    16 декабря в 14:37
    stachel
    stachel
    16 декабря в 14:17
    Давно пора. За последние 5 лет качество игры Зенита очевидно деградировало. После 19 года это стало уже вопиющим! Следом нужно разогнать селекционный отдел и отпустить в уфу физрука.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    16 декабря в 14:16, ред.
    Зенит накануне встречи со Спартаком, решил от Красно-Белых не отставать, Спартак уволил ген. дира, Зенит увольняет ген. дира!
    Альфи
    Альфи ответ nikoladolgov (раскрыть)
    16 декабря в 14:15
    ВАУ!!!!!А с ним было весело ,из него дурость как из рога изобилия сыпалась...хотя остались Боярский с Орловым, они подхватят боевое знамя....
    шацк
    шацк
    16 декабря в 13:59
    Обычно Медведева менял Путин, берите его!
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    16 декабря в 13:47
    Хочется верить, что это правда и г.Медведев покинет команду. Полное отсутствие профессионализма. Поведение, больше сответствующее неуравновешенному подростку-двоечнику. Позор клуба и города. И это все о нем.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    16 декабря в 13:45, ред.
    Требования новые фискальные с Нового года. Спартак намыл налик на текущие выплаты через Газизова как честного парня. Что выкинет на суд общественности Медведев финансово, за досрочное расторжение ?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 декабря в 13:34
    Похоже Федун уже переиграл Миллера !
    Ждем вечернего разгрома газпрома !
    ДСА
    ДСА
    16 декабря в 13:31
    Эра Медведевых прошла.
    Спаммер
    Спаммер
    16 декабря в 13:28
    Жаба уходит
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