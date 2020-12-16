Медведев уходит с поста генерального директора «Зенита»

Сообщается, что Александр Медведев покидает пост генерального директора «Зенита».
Решение было принято примерно месяц назад. В настоящий момент всеми операционными вопросами в «Зените» занимается Елена Илюхина. О сменщике Медведева пока ничего не сообщается.
Напомним, Медведев занял должность генерального директора петербургского клуба в 2019 году.
P.S. Медведев сказал: "Враги клевещут!" Так что шоу продолжается!!!
P.S. Медведев сказал: "Враги клевещут!" Так что шоу продолжается!!!
зенита.
зенита.
Осталось уволить Семака , Дзюбу и Азмуна !
Осталось уволить Семака , Дзюбу и Азмуна !
«Враги клевещут», — сказал он.
«Враги клевещут», — сказал он.
Ждем вечернего разгрома газпрома !
Ждем вечернего разгрома газпрома !