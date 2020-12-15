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Бывший глава ФНЛ Ефремов займет руководящую должность в «Урале»

15 декабря 2020, 10:30

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов займет пост вице-президента екатеринбургского клуба.

Напомним, Ефремов занимал пост президента ФНЛ с 2010 года, 7 декабря он ушел в отставку.

Игорь Ефремов станет вице-президентом футбольного клуба «Урал». Полномочия у него будут самые широкие — весь спортивный блок мы отдадим ему. Он будет входить и в селекционный отдел, и в трансферный отдел, также он будет отвечать за молодежную команду, «Урал-2». Он будет отвечать за все это.

Я знаю Игоря Викторовича очень давно, лет 25 — мы давно дружим. Думаю, его приход поможет развитию клуба, поможет нам сделать шаг вперед.

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Faustello
Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
15 декабря в 11:27, ред.
Доразваливал ФНЛ, можно и на повышение!))
Faustello
Faustello
15 декабря в 11:27
К Прядкину подбирается шайтан из ФНЛ)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 декабря в 10:52
Ведомства меняются - люди остается. Чиновники высшего эшелона в России всегда остаются у поверхности и при кормушке, вызывая этим ассоциации с некой неаппетитной субстанцией.
sv_1969
sv_1969
15 декабря в 10:51
Вот оно чё! На повышение типа пошёл)
drug01
drug01
15 декабря в 10:35
Растут люди в футболе!
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 10:31
Предоставили президенту хлебную должность.
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