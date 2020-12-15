Бывший глава ФНЛ Ефремов займет руководящую должность в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов займет пост вице-президента екатеринбургского клуба.

Напомним, Ефремов занимал пост президента ФНЛ с 2010 года, 7 декабря он ушел в отставку.

Игорь Ефремов станет вице-президентом футбольного клуба «Урал». Полномочия у него будут самые широкие — весь спортивный блок мы отдадим ему. Он будет входить и в селекционный отдел, и в трансферный отдел, также он будет отвечать за молодежную команду, «Урал-2». Он будет отвечать за все это.

Я знаю Игоря Викторовича очень давно, лет 25 — мы давно дружим. Думаю, его приход поможет развитию клуба, поможет нам сделать шаг вперед.