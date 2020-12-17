Билич поблагодарил фанатов «Вест Бромвича» после увольнения

Бывший главный тренер «Вест Бромвича» прокомментировал свое увольнение из английского клуба.

Я бы хотел официально выразить мою искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу, нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, как мы провели наш первый сезон.