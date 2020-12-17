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Билич поблагодарил фанатов «Вест Бромвича» после увольнения

вчера, 15:17

Бывший главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич прокомментировал свое увольнение из английского клуба.

Я бы хотел официально выразить мою искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу, нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, как мы провели наш первый сезон.

Было очень жаль, что в момент нашего возвращения в АПЛ с нами не было наших преданных болельщиков. В этот трудный год нам не хватало поддержки фанатов. Мои сотрудники и я благодарны за то, что имели честь служить им.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:36
Жадное руководство Молотков доигралось, зажали денег на усиление, теперь опять на вылет
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:35
Мне это тоже странным показалось!Наверное ждали 3-0 в пользу ВБА!
drug01
drug01
вчера в 16:17
Необычно!!! Отличный поступок!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:06
Не оправдал возложенных на него надежд.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:38
Ген. Директор Вестт Бромвича: "Сыграл на выезде в ничью с Мансити? - пошел вон физрук!!"
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:29
Не прёт последнее время Славену!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:27
Просто не его команда
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