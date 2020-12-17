Билич поблагодарил фанатов «Вест Бромвича» после увольнения

Бывший главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич прокомментировал свое увольнение из английского клуба.
Я бы хотел официально выразить мою искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу, нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, как мы провели наш первый сезон.
Было очень жаль, что в момент нашего возвращения в АПЛ с нами не было наших преданных болельщиков. В этот трудный год нам не хватало поддержки фанатов. Мои сотрудники и я благодарны за то, что имели честь служить им.