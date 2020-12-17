Филипп: «У „Баварии“ есть лучший вратарь и лучший игрок в мире»

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп дал комментарий после гостевого поражения от «Баварии» (1:2) в 12-м туре Бундеслиги. 26-летний хавбек, права на которого принадлежат московскому «Динамо», на 5-й минуте открыл счёт в матче.
У «Баварии» лучший голкипер мира и лучший футболист мира. Это «Бавария» Мюнхен. В их составе практически только футболисты мирового уровня. Мы очень злимся из-за упущенных возможностей.
"Красная машина " - это правильное сравнение!!!
Всем здоровья.
"Красная машина " - это правильное сравнение!!!
Всем здоровья.