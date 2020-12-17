Филипп: «У „Баварии“ есть лучший вратарь и лучший игрок в мире»

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вчера, 07:52

Полузащитник «Вольфсбурга» дал комментарий после гостевого поражения от «Баварии» (1:2) в 12-м туре Бундеслиги. 26-летний хавбек, права на которого принадлежат московскому «Динамо», на 5-й минуте открыл счёт в матче.