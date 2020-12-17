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Филипп: «У „Баварии“ есть лучший вратарь и лучший игрок в мире»

вчера, 07:52
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп дал комментарий после гостевого поражения от «Баварии» (1:2) в 12-м туре Бундеслиги. 26-летний хавбек, права на которого принадлежат московскому «Динамо», на 5-й минуте открыл счёт в матче.

У «Баварии» лучший голкипер мира и лучший футболист мира. Это «Бавария» Мюнхен. В их составе практически только футболисты мирового уровня. Мы очень злимся из-за упущенных возможностей.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:59
Всё лучшее в Баварии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:28
Обыграв Баварию,можно завязывать с футболом,всё,миссия выполнена!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:26
Сами не верили в возможность успеха.
Mangur
Mangur
вчера в 08:22
Бавария вообще, лучший клуб мира.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:05
Бавария - это команда практически без слабых мест. Конечно совершенству нет предела и тренер будет искать новые варианты для усиления, но на данный момент - это просто супер команда. И то , что там играет один из лучших вратарей и лучший нападающий - это абсолютно верное утверждение. Жаль , что у Роберта отобрали по непонятным причинам ЗОЛОТОЙ МЯЧ, ведь конкурентов в этом году у него не было, да и в следующем сезоне вряд ли будут они. За игрой команды всегда интересно наблюдать, даже если за нее не болеешь.
"Красная машина " - это правильное сравнение!!!
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:56
С этим не поспоришь определенно.
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