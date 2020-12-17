Пиоли: «Поле не позволяло „Милану“ показывать техничную игру»

Главный тренер «Милана» подвёл итоги выездного матча с «Дженоа» (2:2) в 12-м туре чемпионата Италии.

Ничейный результат в сложном матче на тяжёлом поле. Мы могли выйти вперёд в первом тайме, и тогда тактический рисунок матча бы изменился. Мы отдали все силы и добились важного результата.

Мы пропустили два гола, мало в чём уступая сопернику. В общем, мы пропускаем слишком много голов. Это был трудный матч, поле не позволяло нам показывать техничную игру. Мы пытались вырвать победу до самого конца, но, к сожалению, не сделали этого.