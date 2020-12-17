ГлавнаяНовости

Пиоли: «Поле не позволяло „Милану“ показывать техничную игру»

вчера, 04:29
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги выездного матча с «Дженоа» (2:2) в 12-м туре чемпионата Италии.

Ничейный результат в сложном матче на тяжёлом поле. Мы могли выйти вперёд в первом тайме, и тогда тактический рисунок матча бы изменился. Мы отдали все силы и добились важного результата.

Мы пропустили два гола, мало в чём уступая сопернику. В общем, мы пропускаем слишком много голов. Это был трудный матч, поле не позволяло нам показывать техничную игру. Мы пытались вырвать победу до самого конца, но, к сожалению, не сделали этого.

Все новости
Клопп: «Долго доминировать в АПЛ — это слишком сложно»
Сегодня, 09:32 Комментарии5
Крауч: «Скоро „Тоттенхэм“ выиграет трофей»
Сегодня, 09:08 Комментарии7
Румменигге: «Мы гордимся тем, что пишем историю вместе с Левандовски»
Сегодня, 06:54 Комментарии2
Клопп о награде Лучшему тренеру года: «Я шокирован»
Сегодня, 06:22 Комментарии14
Сульшер: «Победа „Манчестер Юнайтед“ могла бы быть поувереннее»
Сегодня, 04:44 Комментарии3
Левандовски: «Замечательно получить эту награду в эпоху Месси и Роналду»
Сегодня, 02:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 06:21
Тут три очка должны были брать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:44
Поле было одинаково для обеих команд.
beefs
beefs
вчера в 04:34
Плохому танцору всегда что то мешает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100