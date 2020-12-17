Гасперини: «Роналду не забивает с точки один раз из ста»

Главный тренер «Аталанты» подвёл итоги выездного матча с «Ювентусом» (1:1) в 12-м туре Серии А.

Это отличный результат в матче против сильного «Ювентуса». В какой-то момент мы даже были уверены, что победим.

Нам не хватало последнего паса, который мог бы стать решающим для взятия ворот соперника.

Голлини невероятно сыграл. Он отбил пенальти Роналду, который промахивается один раз из ста.

Это будет очень интересный сезон. «Ювентус» среди фаворитов, но не абсолютный фаворит.