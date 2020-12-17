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Гасперини: «Роналду не забивает с точки один раз из ста»

вчера, 07:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги выездного матча с «Ювентусом» (1:1) в 12-м туре Серии А.

Это отличный результат в матче против сильного «Ювентуса». В какой-то момент мы даже были уверены, что победим.

Нам не хватало последнего паса, который мог бы стать решающим для взятия ворот соперника.

Голлини невероятно сыграл. Он отбил пенальти Роналду, который промахивается один раз из ста.

Это будет очень интересный сезон. «Ювентус» среди фаворитов, но не абсолютный фаворит.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:54
Рон опять пенальти бил?) 3 матч подряд?)
Глоры еще что-то на Месси говорили в начале сезона)
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:46
Пусть он играет в Дартс,футбол -это командная игра ,но таким как роналду и месси-этого никогда не понять ,им их внутреннее- Я- дороже всего!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:31
Промахнулся в нужный момент
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:27
значит просто не повезло)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:24
В этот раз очки Ювентус потерял из-за Роналду.
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:03
Неужто он так часто бьёт с точки?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 07:25
Могли и выиграть, а пенальти со стопроцентным результатом ни у кого исполнять не получается, даже у Роналду.
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:25, ред.
Типа гостям повезло?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:24
Вчера Могли выиграть еслиб забил
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