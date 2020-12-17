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Куман: «С таким настроем и интенсивностью мы будем там, где должны быть»

вчера, 06:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (2:1) в перенесённом матче 19-го тура Примеры.

С таким настроем и такой интенсивностью мы будем там, где должны быть.

Безусловно, это был лучший первый тайм в сезоне. Мы уверенно владели мячом и хорошо прессинговали.

«Реал Сосьедад» провёл отличный второй тайм. Это была очень напряжённая схватка на высоком уровне.

Сейв тер Штегена в концовке? Невозможно контролировать игру на протяжении 90 минут. Надрыв, с которым играла команда, был впечатляющим. Мы заслужили победу своим отношением [к матчу].

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Все комментарии
Стеллс
Стеллс
вчера в 14:02, ред.
Странные вы.Весной Барса и Реал будут бороться за чемпионство, ПСЖ сосредоточится на своей лиге(если только левые пенальти не начнут ставить,как с Ювентусом,но и спец по ним там,Неймара судьи не любят),Барселона вылетит от другого.При чём болельщики Барсы это понимают и принимают,сейчас идёт только формирование будущего.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:43
Не видел настроя. Месси совсем не играет.
112910415
112910415
вчера в 10:07
возможна серьёзная борьба за 3 место ! )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:07
Игра совсем не впечатлила, особенно второй тайм
FROBI
FROBI
вчера в 09:00
И хде должен быть мы Куман? )
ДСА
ДСА
вчера в 08:23
Раньше победы легче давались.
Incredulous
Incredulous
вчера в 07:51
Это он про ЛЕ?
beefs
beefs
вчера в 07:05
Прекрасная, заслуженная победа...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:04
Не зарекайся, повозили вас неслабо.
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