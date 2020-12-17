Куман: «С таким настроем и интенсивностью мы будем там, где должны быть»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (2:1) в перенесённом матче 19-го тура Примеры.

С таким настроем и такой интенсивностью мы будем там, где должны быть.

Безусловно, это был лучший первый тайм в сезоне. Мы уверенно владели мячом и хорошо прессинговали.

«Реал Сосьедад» провёл отличный второй тайм. Это была очень напряжённая схватка на высоком уровне.

Сейв тер Штегена в концовке? Невозможно контролировать игру на протяжении 90 минут. Надрыв, с которым играла команда, был впечатляющим. Мы заслужили победу своим отношением [к матчу].