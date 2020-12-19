Мартинелли может сыграть с «Эвертоном». Он пропустил полгода из-за травмы

1608366883

вчера, 11:34

Нападающий «Арсенала» может выйти на поле в составе основной команды «канониров» впервые за полгода. В июле бразилец перенёс операцию на левом колене, а сейчас набирает форму в матчах за молодёжную команду «Арсенала».

Как сообщает источник со ссылкой на The Mirror, вчера Мартинелли был исключен из состава клуба U-23. Предполагается, что такое решение было вызвано тем, что форвард сможет принять участие в сегодняшнем матче против «Эвертона».

Мартинелли вряд ли появится на поле с первых минут, однако ожидается, что бразилец должен быть на скамейке запасных лондонского клуба.