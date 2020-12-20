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«Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае

сегодня, 17:49

Пресс-служба московского «Спартака» объявила график подготовки футболистов команды к возобновлению сезона после зимнего перерыва.

Игроки выйдут из отпуска 12 января, а на следующий день пройдут углубленный медицинский осмотр.

К возобновлению сезона команда начнет готовиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый сбор в Дубае пройдет с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

О точных месте и сроках третьего сбора будет объявлено позднее. Планируется, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться в Тарасовке, а затем продолжит работу на тушинской базе.

Ранее в «Спартаке» подтвердили, что клуб хочет продлить контракты с Ещенко и Ребровым.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:43
Тренера тоже в Дубаи найдут)))
viv
viv
сегодня в 20:37
Осталось ещё тренера найти на место очередного физрука.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:27
Хорошо, когда есть деньги.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:10
Как с Мальдив добираться? Прямые рейсы есть?
Kaguzuti
Kaguzuti ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:02
Сам в это веришь?
LOpp
LOpp
сегодня в 18:31
Лучше бы на Колыме.
Cat01
Cat01
сегодня в 18:31
Условия хорошие удачной подготовки
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:26
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 18:26
    посмотрим что получится
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 18:26
    С деньгами проблем нет.
    beefs
    beefs
    сегодня в 18:08
    любят наши ребята по заграницам мотаться, толи работа, толи отдых...
    David Young
    David Young
    сегодня в 17:51
    Нехило. В Дубае можно хорошо провести сборы. А потом уже перебазироваться в родную для спартаковцев Тарасовку.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 17:51
    Сетьен настроит команду на чемпионский рывок
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