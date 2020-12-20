«Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае

1608475777

сегодня, 17:49

Пресс-служба московского «Спартака» объявила график подготовки футболистов команды к возобновлению сезона после зимнего перерыва.

Игроки выйдут из отпуска 12 января, а на следующий день пройдут углубленный медицинский осмотр.

К возобновлению сезона команда начнет готовиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый сбор в Дубае пройдет с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

О точных месте и сроках третьего сбора будет объявлено позднее. Планируется, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться в Тарасовке, а затем продолжит работу на тушинской базе.

Ранее в «Спартаке» подтвердили, что клуб хочет продлить контракты с Ещенко и Ребровым.