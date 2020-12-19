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«Ахмат» проведёт сборы в Турции

вчера, 19:46

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах на предстоящие сборы.

Планируем три сбора в Турции, получится или нет — будем смотреть. Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно? Работа ведется ежедневно, сложно в условиях пандемии загадывать, что будет завтра. Нужно грамотно провести селекцию.

Конкретные цели есть всегда. Удастся ли их добиться — узнаем позже.

Вчера стало известно, что «Краснодар» проведёт зимние сборы в ОАЭ и Испании.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 21:10
Денег у команды полно..
David Young
David Young
вчера в 20:21
Один из стандартных выборов для российских клубов. С COVID-19 в Турции ситуация плюс минус как в России (нехорошая), так что риск есть, но не выше, чем в большинстве других доступных вариантах для проведения сборов.

Посмотрим, что покажет Ахмат после перерыва, сможет ли он сделать достаточно, чтобы исправить свои проблемы, и играть лучше и стабильней.
drug01
drug01
вчера в 20:17
Там будет много наших команд!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:12
Денег у Ахмата много.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:50
Правильный выбор думаю.
shlomo
shlomo
вчера в 19:46
Ну правильно...близко и дешево
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