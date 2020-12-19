«Ахмат» проведёт сборы в Турции

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах на предстоящие сборы.

Планируем три сбора в Турции, получится или нет — будем смотреть. Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно? Работа ведется ежедневно, сложно в условиях пандемии загадывать, что будет завтра. Нужно грамотно провести селекцию.

Конкретные цели есть всегда. Удастся ли их добиться — узнаем позже.