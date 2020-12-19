«Ахмат» проведёт сборы в Турции

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах на предстоящие сборы.
Планируем три сбора в Турции, получится или нет — будем смотреть. Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно? Работа ведется ежедневно, сложно в условиях пандемии загадывать, что будет завтра. Нужно грамотно провести селекцию.
Конкретные цели есть всегда. Удастся ли их добиться — узнаем позже.
Вчера стало известно, что «Краснодар» проведёт зимние сборы в ОАЭ и Испании.
Посмотрим, что покажет Ахмат после перерыва, сможет ли он сделать достаточно, чтобы исправить свои проблемы, и играть лучше и стабильней.
Посмотрим, что покажет Ахмат после перерыва, сможет ли он сделать достаточно, чтобы исправить свои проблемы, и играть лучше и стабильней.