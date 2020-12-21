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Стауче: «Акинфеев должен быть примером для молодых вратарей»

сегодня, 10:00

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче считает, что экс-голкипер национальной команды Игорь Акинфеев должен быть примером отношения к профессии для молодых голкиперов.

Акинфеев выступал за сборную России с апреля 2004 года по июль 2018 года.

Игорь принял решение завершить карьеру в сборной, которое мы уважаем. Он в сборной отыграл почти 15 лет без передышек и замен, это показывает его уровень. Он мастер своего дела, умеет держать планку, к которой всем нужно стремиться. У него были две очень серьезные травмы (в 2007 и 2011 годах во время игр в составе ЦСКА получил разрыв передней крестообразной связки левого колена), но он сумел вернуться на этот высокий уровень.

Для молодых Акинфеев должен быть примером того, как нужно относиться к своей профессии. После того как он завершил карьеру в сборной, мы общаемся с ним, но не так часто. Сборную и нынешних вратарей не обсуждаем. Спрашиваю, как у него дела, что происходит в команде, как здоровье, что нового в семье. Почти со всеми своими подопечными поддерживаю отношения.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:00
хорошие слова!! а игорь просто супер!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:32
14 лет за сборную,он и так всем пример!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:08
Ясно песня....Игорь "последний из могикан"...и такого второго уже не будет... Профессионал (с большой буквы!!!!)
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