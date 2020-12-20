Бубнов — о лучшем тренере в РПЛ: «Здесь неоднозначная ситуация»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов назвал лучшего тренера первой части чемпионата России.
Здесь неоднозначная ситуация. Обычно принято называть наставника лидера. Сергей Семак справляется с задачей в РПЛ. Но как забыть о провале в Лиге чемпионов? Ее не вырвать из контекста. Единственным плюс-минус успешным в Европе стал «Краснодар» Мурада Мусаева, но в чемпионате наблюдается обратная картина — место в середине таблицы.
Поэтому отмечу Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Оба до неузнаваемости изменили клубы, еще недавно боровшиеся за выживание.
Во-первых, у него отличная физическая подготовка. Разве сможет ваш Федотов так бодро скакать весь матч?
Во-вторых, Тедеско очень любит семью и ради неё готов остаться без золотых медалей чемпионата.
И вообще, он очень прикольный.
Во-первых, у него отличная физическая подготовка. Разве сможет ваш Федотов так бодро скакать весь матч?
Во-вторых, Тедеско очень любит семью и ради неё готов остаться без золотых медалей чемпионата.
И вообще, он очень прикольный.
Федотов - лучший перспективный тренер, но все - таки он еще никто , там все решает Ротенберг как обычно в кабинетном футболе .
Ясень пень что лучший это Червиченка !!!
Из 77 конфетку сделал, которого боятся и Спартак и Зенит и ЦСКА .
Тут выход один - выгнать Федуна и вернуть Червиченко, но Лукойл на это не пойдет никогда ...
А кто будет деньги обналичивать для руководства Лукойла ?
Федотов - лучший перспективный тренер, но все - таки он еще никто , там все решает Ротенберг как обычно в кабинетном футболе .
Ясень пень что лучший это Червиченка !!!
Из 77 конфетку сделал, которого боятся и Спартак и Зенит и ЦСКА .
Тут выход один - выгнать Федуна и вернуть Червиченко, но Лукойл на это не пойдет никогда ...
А кто будет деньги обналичивать для руководства Лукойла ?
Но мне больше Федотов нравится так как он Сочи более долгий срок успешно работает в то время как Черевченко только пришёл в Химки.
Но мне больше Федотов нравится так как он Сочи более долгий срок успешно работает в то время как Черевченко только пришёл в Химки.
Федотов и Черевченко....
Одни дома 15 игр не проигрывают...подряд...и по праву на 4-м месте...
Другие вообще выдали мега-серию...последние 8 игр - 6 побед..1 ничья и 1 поражение(от Чемпиона)...
Несомненно на сегодня это 2 лучших тренера в Лиге......
Федотов и Черевченко....
Одни дома 15 игр не проигрывают...подряд...и по праву на 4-м месте...
Другие вообще выдали мега-серию...последние 8 игр - 6 побед..1 ничья и 1 поражение(от Чемпиона)...
Несомненно на сегодня это 2 лучших тренера в Лиге......