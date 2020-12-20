ГлавнаяНовости

Бубнов — о лучшем тренере в РПЛ: «Здесь неоднозначная ситуация»

вчера, 22:37

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов назвал лучшего тренера первой части чемпионата России.

Здесь неоднозначная ситуация. Обычно принято называть наставника лидера. Сергей Семак справляется с задачей в РПЛ. Но как забыть о провале в Лиге чемпионов? Ее не вырвать из контекста. Единственным плюс-минус успешным в Европе стал «Краснодар» Мурада Мусаева, но в чемпионате наблюдается обратная картина — место в середине таблицы.

Поэтому отмечу Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Оба до неузнаваемости изменили клубы, еще недавно боровшиеся за выживание.

Все новости
Влашич: «Дзюба — великий игрок, очень многого добился»
Сегодня, 11:11 Комментарии13
Форвард «Крыльев» Голенков: «Мой переход в „Лейрию“ был ошибкой»
Сегодня, 10:49 Комментарии6
Влашич: «В четырех матчах из шести в ЛЕ мы должны были побеждать»
Сегодня, 10:32 Комментарии10
Стауче: «Сафонов должен был дебютировать за сборную в ноябре»
Сегодня, 10:05 Комментарии3
Стауче: «Акинфеев должен быть примером для молодых вратарей»
Сегодня, 10:00 Комментарии3
Семшов: «Борьба за первое место в РПЛ, к сожалению, закончилась»
Сегодня, 09:42 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
сегодня в 09:56
Я за Тедеско!
Во-первых, у него отличная физическая подготовка. Разве сможет ваш Федотов так бодро скакать весь матч?
Во-вторых, Тедеско очень любит семью и ради неё готов остаться без золотых медалей чемпионата.
И вообще, он очень прикольный.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:37
Федотов как тренер хорош, но как человек, после его интервью над разгромом ростовских мальчишек, он недостоин никакого уважения - лучшим должен быть Черевченко))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:17
Семак точно не лучший.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:16
Тренер Химок вне конкуренции, он лучший.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:10
Ты прав Аркаша !
Федотов - лучший перспективный тренер, но все - таки он еще никто , там все решает Ротенберг как обычно в кабинетном футболе .
Ясень пень что лучший это Червиченка !!!
Из 77 конфетку сделал, которого боятся и Спартак и Зенит и ЦСКА .
Тут выход один - выгнать Федуна и вернуть Червиченко, но Лукойл на это не пойдет никогда ...
А кто будет деньги обналичивать для руководства Лукойла ?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 00:10
Ну, прав Бубнов, очевидно прав. Хотел бы отметить ещё Талалаева и Тедеско.

Но мне больше Федотов нравится так как он Сочи более долгий срок успешно работает в то время как Черевченко только пришёл в Химки.
LOpp
LOpp
вчера в 23:40
Черевченко пожалуй лучше.
beefs
beefs
вчера в 23:29
это очень интересное и справедливое мнение...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:19
И бубень умеет мыслить, согласен с ним.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:10, ред.
Согласен...
Федотов и Черевченко....
Одни дома 15 игр не проигрывают...подряд...и по праву на 4-м месте...
Другие вообще выдали мега-серию...последние 8 игр - 6 побед..1 ничья и 1 поражение(от Чемпиона)...

Несомненно на сегодня это 2 лучших тренера в Лиге......
Loko57
Loko57
вчера в 23:10
Сейчас наиболее подходит Черевченко.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:09
И всё-таки Черевченко.
Cat01
Cat01
вчера в 23:04
Тренеров по осени оценят!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:58
Иногда и Бубнов истину глаголит.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 22:54, ред.
у нас за слово - "тренер" от физрука можно и в таблишко схлопотать
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:48
Черевченко однозначно!
Faustello
Faustello
вчера в 22:40
Виктырыч прав!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100