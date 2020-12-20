Бубнов — о лучшем тренере в РПЛ: «Здесь неоднозначная ситуация»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов назвал лучшего тренера первой части чемпионата России.

Здесь неоднозначная ситуация. Обычно принято называть наставника лидера. Сергей Семак справляется с задачей в РПЛ . Но как забыть о провале в Лиге чемпионов? Ее не вырвать из контекста. Единственным плюс-минус успешным в Европе стал «Краснодар» Мурада Мусаева, но в чемпионате наблюдается обратная картина — место в середине таблицы.

Поэтому отмечу Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Оба до неузнаваемости изменили клубы, еще недавно боровшиеся за выживание.