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Колосков: «ЦСКА навяжет борьбу „Зениту“. В клубе всё стабилизировалось»

сегодня, 08:14

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о ходе чемпионской гонки в РПЛ.

На мой взгляд, все по делу. Все команды находятся на тех местах, которые заслужили. Как и прогнозировалось, все лидеры наверху. Заметно отстали «Краснодар» и «Локомотив», но, думаю, они еще наверстают.

Борьбу «Зениту» за золото в состоянии навязать и, уверен, навяжет ЦСКА. В клубе все стабилизировалось после последнего тура. На мой взгляд, у руководства доверительные отношения с тренерским штабом. Это преимущество перед «Спартаком», в котором опять что-то происходит.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:01
Твои слова да богу в уши.............но не все.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:15
Орешкин с ВЭБ напару нашли денег, прикупили относительно толковых игроков, наверняка в это окно еще возьмут. Осталось найти замену Ганчаренке и задвинуть подальше бывшего босса. И у них всё наладится. Надеюсь, что и в Европе тоже..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:29
Уже третий год всё стабилизируют.
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