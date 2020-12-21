Колосков: «ЦСКА навяжет борьбу „Зениту“. В клубе всё стабилизировалось»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о ходе чемпионской гонки в РПЛ.
На мой взгляд, все по делу. Все команды находятся на тех местах, которые заслужили. Как и прогнозировалось, все лидеры наверху. Заметно отстали «Краснодар» и «Локомотив», но, думаю, они еще наверстают.
Борьбу «Зениту» за золото в состоянии навязать и, уверен, навяжет ЦСКА. В клубе все стабилизировалось после последнего тура. На мой взгляд, у руководства доверительные отношения с тренерским штабом. Это преимущество перед «Спартаком», в котором опять что-то происходит.