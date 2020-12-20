Первак: «Тедеско очень непредсказуемый человек»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал заявление наставника команды о том, что он не будет продлевать свой контракт.

Тедеско очень непредсказуемый человек, но дело не только в нем. Посмотрите на сменяемость тренеров в «Спартаке» и убедитесь, что им сложно из-за атмосферы, которая там царит. Дальнейшие результаты команды никак уже не повлияют на будущее Тедеско в клубе.