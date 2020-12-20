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Первак: «Тедеско очень непредсказуемый человек»

сегодня, 20:18

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал заявление наставника команды Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать свой контракт.

Тедеско очень непредсказуемый человек, но дело не только в нем. Посмотрите на сменяемость тренеров в «Спартаке» и убедитесь, что им сложно из-за атмосферы, которая там царит. Дальнейшие результаты команды никак уже не повлияют на будущее Тедеско в клубе.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 21:56
Может он уже всего достиг и хочет работать в более солидном клубе
berda2003
berda2003
сегодня в 21:54
кого только не было гендиром в спартаке, ужас... скоро федун объявление повесит: "кто ещё не был гендиром, подходите не стесняйтесь..."
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:46
Скорее думает наперед. Зачем ждать, пока под влиянием настроения Федун отправит тебя в отставку, когда можно проявить инициативу и уйти самому в поисках более спокойной и предсказуемой работы.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:15
Время покажет..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:14
Тедеско очень занимательный персонаж в нашем футболе. Таких еще не было . Ощущение , что он пришел из легкой атлетики, где занимался прыжковыми видами спорта - это у него получается красиво , изящно и несколько неожиданно. Тем не менее Спартак под его руководством идет уверенно в тройке лидеров и поражение от Зенита для бело - красных - это еще не приговор. Зенит тоже влетает , даже не лидерам иногда. Хоть он и мотивирует свой уход семейными обстоятельствами, похоже, что это просто отговорка. Скорее всего ему дали понять , что он Спартак не устраивает. А может и с Федуном в чем то не сошлись.
Ждем очередного "выкрутаса" от Федуна, он мастер в этом деле.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:08
Тэдэска как Тэдэска,как стамэска,арабэска....!!!🤣😜😉
Байкал-38
Байкал-38 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:05
Да и если бы ты всё таки внимательнее был бы, то наверное прочитал бы, что тут не про Тедеско, а про атмосферу в Спартаке говориться!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:59, ред.
ты сам то понимаешь о чём говоришь?
То есть Моуриньо и многие другие тренеры, а так же руководители клубов или кто раньше ими были (как мне казалось из Европы и мира) русские?
Я тебе могу бессчётное количество случаев привести как во всём мире выговариваются в след таким как Тедеско. Так Тедеско ещё жалеют!!!
Так, что не надо тут про нации или ещё что то!!!
beefs
beefs
сегодня в 20:59
а причем здесь предсказуемость...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:41
Зато все русские такие предсказуемые... А вот что от нашей нации не отнимешь, так это желание говорить гадости в след уходящему. Здесь нас хлебом не корми, дай порезвиться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:34
Зачем такие гастарбайтеры нужны!
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 20:30
Тедеско понял, что зря.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:27
Сочники за58или человека.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:19
Тедеско crazy!!! Надеюсь его хоть на учёт поставили?
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