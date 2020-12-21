Семшов: «Борьба за первое место в РПЛ, к сожалению, закончилась»

Экс-игрок сборной России поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

Боюсь, что не будет никаких серьезных перестановок в высшей части турнирной таблицы чемпионата. Мы видели, что «Зенит», когда участвовал в Лиге чемпионов, не так ярко проводил матчи во внутреннем чемпионате. Но их никто не смог обогнать и даже догнать. Сейчас «Зенит» без еврокубков будет выступать, думаю, они никому не дадут шансов. Да, за второе-третье место будет борьба, но за первое, к сожалению, борьба закончилась.