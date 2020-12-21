Семшов: «Борьба за первое место в РПЛ, к сожалению, закончилась»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.
Боюсь, что не будет никаких серьезных перестановок в высшей части турнирной таблицы чемпионата. Мы видели, что «Зенит», когда участвовал в Лиге чемпионов, не так ярко проводил матчи во внутреннем чемпионате. Но их никто не смог обогнать и даже догнать. Сейчас «Зенит» без еврокубков будет выступать, думаю, они никому не дадут шансов. Да, за второе-третье место будет борьба, но за первое, к сожалению, борьба закончилась.
После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко. ЦСКА (2-е место) отстает на 4 очка.
Ранее на эту же тему высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Всем здоровья.
Всем здоровья.