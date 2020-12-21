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Семшов: «Борьба за первое место в РПЛ, к сожалению, закончилась»

сегодня, 09:42

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

Боюсь, что не будет никаких серьезных перестановок в высшей части турнирной таблицы чемпионата. Мы видели, что «Зенит», когда участвовал в Лиге чемпионов, не так ярко проводил матчи во внутреннем чемпионате. Но их никто не смог обогнать и даже догнать. Сейчас «Зенит» без еврокубков будет выступать, думаю, они никому не дадут шансов. Да, за второе-третье место будет борьба, но за первое, к сожалению, борьба закончилась.

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко. ЦСКА (2-е место) отстает на 4 очка.

Ранее на эту же тему высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:02
не спеши ты нас хоронить)))))))))))))))))
Futurista
Futurista
сегодня в 10:56
РПЛ, к сожалению, закончилась...
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 10:47
После первых туров все говорили что семпион известен. А потом и Спартак и ЦСКА успели побыть первыми. Конечно зенит главный претендент. Но всякое может случиться
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:33
Учитывая сложный год, ситуацию с пандемией, то я бы не стал заранее отдавать пальму первенства Зениту. Спады бывают у всех и Зенит - не исключение. Травмы , вирус могут отложить свой отпечаток на результаты любой команды, так что загадывать за 11 туров до конца чемпионата я бы не стал. Будем идти от тура к туру , там и посмотрим , кто окажется на вершине "горы".
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:30
Трудно не согласиться.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:47
Вверху таблицы всё более-менее понятно, интересная борьба со cпартаком будет за седьмое место
drug01
drug01
сегодня в 09:46
Зачем так рано говорить
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