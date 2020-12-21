«Ахмат» начнет сборы 9 января

1608549903

сегодня, 14:25

«Ахмат» определился с датой для начала подготовки к возобновлению сезона.

Учебно-тренировочные сборы начнутся в Турции 9 января и пройдут в три этапа. Команда планирует провести восемь контрольных матчей.

«Ахмат» одним из первых среди клубов Премьер-Лиги начнёт подготовку к весеннему отрезку чемпионата.

Учебно-тренировочные сборы начнутся в Турции 9 января и пройдут в три этапа.

Команда планирует провести восемь контрольных матчей. pic.twitter.com/jP2lTfQ6AH — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 21, 2020

Ранее стало известно, что «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае.