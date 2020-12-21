ГлавнаяНовости

«Ахмат» начнет сборы 9 января

сегодня, 14:25

«Ахмат» определился с датой для начала подготовки к возобновлению сезона.

Учебно-тренировочные сборы начнутся в Турции 9 января и пройдут в три этапа. Команда планирует провести восемь контрольных матчей.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае.

Все новости
Официально«Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае
Вчера, 17:49 Комментарии13
«Ахмат» проведёт сборы в Турции
19 декабря Комментарии7
«Зенит» ушёл в зимний отпуск и возобновит тренировки в середине января
17 декабря Комментарии7
ЦСКА собирается провести зимние сборы в Испании, несмотря на пандемию
10 декабря Комментарии13
Слухи«Спартак» проведёт два первых зимних сбора в Эмиратах
09 декабря Комментарии5
Футболисты «Зенита» ушли в отпуск до 31 июля
26 июля Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:26
К началу чемпионата уже успеют устать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100