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Борис Игнатьев: «Сёмин может возглавить „Спартак“ после ухода Тедеско»

сегодня, 21:06

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, кто может заменить Доменико Тедеско на должности наставника «Спартака».

Кто подойдет на должность главного тренера «Спартака» после ухода Тедеско? Сложный вопрос. Но если вы спрашиваете меня, то я бы предложил кандидатуру Юрия Сёмина. Он один из самых авторитетных специалистов. Юрий Павлович знает футбол больше, чем кто бы то ни было, умеет управлять командой. За ним — результат, понимание идей и философии подготовки. Учитывая все вышесказанное и даже то, что Юрий Павлович начинал играть именно в «Спартаке», я бы говорил именно о Сёмине. Сможет ли он привести «красно-белых» к чемпионству? Никто никогда не даст ответа, к чему можно привести — важно, что хуже не будет. В этом я не сомневаюсь. Юрий Павлович своей работой всегда подтверждал серьезность намерений. Я это хорошо знаю.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 22:28
Сёмин - идеальный вариант.
Faustello
Faustello ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:22
Жёстко отшлепать)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:54
Пусть Палыч отдыхает уже,надо дать дорогу молодым!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:41
Палыч мудрый человек, врядли он захочет портить свой авторитет и уважение.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:41
"Может"это информация,а "СМОЖЕТ"-предположение ветерана о потенциале Сёмина.Так что он хотел сказать-то,что в тексте,или то,что в заголовке?
Futurista
Futurista
сегодня в 21:38, ред.
"Борис, ты не прав" (С)...
LOpp
LOpp
сегодня в 21:27
Я пожелаю Семину крепкого здоровья и не связываться с семейством Федуна
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 21:17, ред.
Борис, первое апреля через четыре месяца
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:16
Сёмин не будет под старость лет позориться.
beefs
beefs
сегодня в 21:14
ничего себе поворотик..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:11
НЕ верится в это совсем.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:11
Палыч наверное единственный тренер в России кто может Зарему поставить на место!
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