Борис Игнатьев: «Сёмин может возглавить „Спартак“ после ухода Тедеско»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о том, кто может заменить на должности наставника «Спартака».

Кто подойдет на должность главного тренера «Спартака» после ухода Тедеско? Сложный вопрос. Но если вы спрашиваете меня, то я бы предложил кандидатуру Юрия Сёмина. Он один из самых авторитетных специалистов. Юрий Павлович знает футбол больше, чем кто бы то ни было, умеет управлять командой. За ним — результат, понимание идей и философии подготовки. Учитывая все вышесказанное и даже то, что Юрий Павлович начинал играть именно в «Спартаке», я бы говорил именно о Сёмине. Сможет ли он привести «красно-белых» к чемпионству? Никто никогда не даст ответа, к чему можно привести — важно, что хуже не будет. В этом я не сомневаюсь. Юрий Павлович своей работой всегда подтверждал серьезность намерений. Я это хорошо знаю.