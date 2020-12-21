Смертин — о Тедеско: «Невозможно определить, была ли там дискриминация»

Советник президента РФС , офицер по борьбе с дискриминацией в футболе прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). Напомним, тренеру «Сочи» Дмитрию Бородину назначили штраф. Спартак» утверждал, что Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.

Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака»: две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако, ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудио доказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации.