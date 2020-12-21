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Смертин — о Тедеско: «Невозможно определить, была ли там дискриминация»

сегодня, 16:09

Советник президента РФС, офицер по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). Напомним, тренеру «Сочи» Дмитрию Бородину назначили штраф. Спартак» утверждал, что Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.

Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака»: две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако, ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудио доказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации.

На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнеров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге в FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:58
Уже пора забыть, случай яйца выеденого не стоит
Igrov
Igrov
сегодня в 17:19
Зато он ее видит там, где ее точно нет. Стыдоба.
за
за
сегодня в 16:50, ред.
В каком звании этот господин офицер?
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:41
Смертин Бородину: " ВАше последнее слово".
Бородин: "Десять штук баксов и не копейки больше!"
Смертин: "На "нет" и суда нет".
))
Futurista
Futurista
сегодня в 16:17
stavr74
stavr74
сегодня в 16:15
позорище
только бабки гребут
Futurista
Futurista
сегодня в 16:12
Офицер по борьбе с дискриминацией в футболе: Нет дискриминации, нет борьбы...
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