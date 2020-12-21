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Кавазашвили: «За 2 мяча в игре с „Зенитом“ Максименко надо кастрировать»

сегодня, 16:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал голкипера красно-белых Александра Максименко за его игру в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Я смотрел последнюю игру с «Зенитом» — за первые два мяча, извините, его надо было кастрировать. Не имеет он права такие голы пропускать.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:43
А как же круговая порука??? Федун с Заремой считают его вообще лучшим в РПЛ в этом сезоне!
LOpp
LOpp ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 21:15
Полагаю, что вратарь он не выдающийся
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 21:11
Спартак и спартачи.
Без перерыва на отпуск продолжают веселить.
ФК "Цирк"
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 19:59
Полагаешь,что гладиатор засланный???
Союзник противников
Союзник противников ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 19:58
А у него не только Гондурас чешется,очевидно...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:58
КАкие злые эти спартачи!
blitz
blitz ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 19:45
А причем здесь Акинфеев? Если речь идёт об игре Максименко с Зенитом?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 19:36
да и всех остальных тоже, чтоб не размножались
berda2003
berda2003
сегодня в 19:07
а акенфея за голы пропущенные между ног, рук и рог, премировать?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:45
Жёстко, но справедливо....
Zenfan
Zenfan
сегодня в 18:22
    порт
    порт
    сегодня в 18:19
    После кастрации наверное тяжело будет равновесие держать.
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:58
    Заголовок как всегда вырван из контекста.
    Это Дзюбу нужно кастрировать!
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 17:45
    Жёстко высказался
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    сегодня в 17:29
    А он разве не лучше Акинфеева?)
    (сарказм)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 17:25
    Тедеско надо, за 5 ударов в сторону ворот и проходнойдвор в опорной
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:15
    кастрировать конечно не надо, но Максименко действительно в важных матчах стабильно косячит.
    цска-Спартак 2:0
    цска-Спартак 3:1
    Краснодар-Спартак 1:3
    Зенит-Спартак 3:1

    вот в этих матчах Максименко пропускал мячи, которые вполне можно было не пропускать.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 17:14
    Так можно было бы говорить, если бы он в первый раз привез, а не своими руками утопил "Спартак" с ПАОКом и т.п. Команда и так знала, что вратарь очень посредственный. Поэтому ругать можно тренера только.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 17:13
    Холощеный хряк называется боров, если что)
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 17:07
    Высказывания Анзора Амберковича вполне подводят его под классическое определение "старый дурак," впрочем возраст кажется тут ни при чем, судя по всему он и в молодости интеллектом и манерами не блистал. Бесценный экземпляр для СМИ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:05
    Над Спартаком угорают даже бывшие. Разве не гы-гы?
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:59
    Я вот одного понять не могу, почему ветераны Спартака откровенно унижают действующих игроков Спартака? Это уже не в первый раз. Ну можно поругать, но оскорблять то зачем? Ну ват сейчас вся страна будет смеяться над Максименко и называть его "кастратом" и всё с подачи ветерана, легенды Спартака. Научитесь сначала уважать своих, а потом требуйте, что бы вас уважали все остальные!!!
    kella
    kella
    сегодня в 16:59
    Амберковича занесло не на шутку!
    Asper
    Asper
    сегодня в 16:57
    Что, старый, с вами при Сталине так и делали, да?)
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 16:53
    Не красят Анзора такие слова((
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 16:51
    Эко его с ковида бомбануло. Слетел с катушек Швили.
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 16:51
    Супервайзер, почему сам не свой?
    Как раз всё в его духе. Он посредственный кипер посредственной команды
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 16:42
    плохо желать свою судьбу , перспективному голкиперу
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:38
    с тобой походу так и поступили))))))))))))
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 16:37
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