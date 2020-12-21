Кавазашвили: «За 2 мяча в игре с „Зенитом“ Максименко надо кастрировать»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал голкипера красно-белых Александра Максименко за его игру в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
Я смотрел последнюю игру с «Зенитом» — за первые два мяча, извините, его надо было кастрировать. Не имеет он права такие голы пропускать.
Без перерыва на отпуск продолжают веселить.
ФК "Цирк"
Без перерыва на отпуск продолжают веселить.
ФК "Цирк"
Это Дзюбу нужно кастрировать!
Это Дзюбу нужно кастрировать!
(сарказм)
(сарказм)
цска-Спартак 2:0
цска-Спартак 3:1
Краснодар-Спартак 1:3
Зенит-Спартак 3:1
вот в этих матчах Максименко пропускал мячи, которые вполне можно было не пропускать.
цска-Спартак 2:0
цска-Спартак 3:1
Краснодар-Спартак 1:3
Зенит-Спартак 3:1
вот в этих матчах Максименко пропускал мячи, которые вполне можно было не пропускать.
Как раз всё в его духе. Он посредственный кипер посредственной команды
Как раз всё в его духе. Он посредственный кипер посредственной команды