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Нобоа — о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Хороших легионеров не хватает»

сегодня, 20:05

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об игре российских клубов в еврокубках.

Тяжело сказать, почему российские клубы неуспешно выступают. Сейчас в Европе много хороших футболистов, они играют в быстром темпе. В нашем чемпионате не так много качественных иностранных игроков.

Также раньше было больше команд с двумя сильными составами. Хороших легионеров не хватает. Чемпионат сейчас не такой сильный.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:50
Просто там команды играют в атаку , а наши в оборону и когда выходят на поле, привыкли , что есть время отработать мяч, осмотреться и потом решить
А в Европе получил мяч и на тебя уже несутся 2 игрока соперника и отбирают через секунду, пока думаешь
А наши не привыкли к такому прессингу
А Клубы сейчас типа лидса и аталанты, много пропускают и много забивают и их игра зрелищная
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:35
Нобоа сам играл в Ростове. В Ростове разве были качественные иностранцы? Раз, два и обчелся.
Тренер! Штаб! Сделать из игроков команду способную биться в Европе, ни каждому дано.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:33
Президент РФС А.Дюков: "Если говорить о причинах, то их две. Первая — пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболели. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов. Вторая — тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушёл вперёд. Там другая интенсивность." Не знаю, как первая причина, потому как в остальных странах и клубах участниках ЕК плюс-минус ситуация аналогичная. А вот вторая причина, очень даже соответствует действительности на мой субъективный взгляд.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:21
Если бы все так было бы просто, но....есть еще очень много и других факторов
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:16
Игроков не хватает потому что тренеров хороших нет.
Cat01
Cat01
сегодня в 20:15
А где их взять когда в кассе нет средств?
beefs
beefs
сегодня в 20:13
мы и без тебя знаем чего не хватает, а чего излишек...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:09
Нам своих хороших игроков нехватает!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:09
На себя намекает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:08
Своих хороших не хватает.
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