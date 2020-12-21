Нобоа — о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Хороших легионеров не хватает»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об игре российских клубов в еврокубках.
Тяжело сказать, почему российские клубы неуспешно выступают. Сейчас в Европе много хороших футболистов, они играют в быстром темпе. В нашем чемпионате не так много качественных иностранных игроков.
Также раньше было больше команд с двумя сильными составами. Хороших легионеров не хватает. Чемпионат сейчас не такой сильный.
А в Европе получил мяч и на тебя уже несутся 2 игрока соперника и отбирают через секунду, пока думаешь
А наши не привыкли к такому прессингу
А Клубы сейчас типа лидса и аталанты, много пропускают и много забивают и их игра зрелищная
А в Европе получил мяч и на тебя уже несутся 2 игрока соперника и отбирают через секунду, пока думаешь
А наши не привыкли к такому прессингу
А Клубы сейчас типа лидса и аталанты, много пропускают и много забивают и их игра зрелищная